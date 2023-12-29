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Afyonkarahisar'da kırık yumurtalar hayvan yemi katkı maddesine dönüştürülüyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kırık yumurtalar hayvan yemi katkı maddesine dönüştürülüyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kurulan tesiste, çiftliklerden toplanan kırık ya da tarihi geçmiş yumurtalar toz haline getirilerek kedi, köpek mamaları ve akvaryum balıklarının yemi için katkı maddesi olarak kullanılıyor. Tesisin günlük 2,7 ton üretim kapasitesi bulunuyor ve ürünler hem yurt içine hem de yurt dışına sevk ediliyor. Bu sayede tesis, insan sağlığına uygun olmayan yumurtaların imha edilmesi ve geri kazanım sağlanması konusunda önemli bir rol üstleniyor.

Afyonkarahisar\'da kırık yumurtalar hayvan yemi katkı maddesine dönüştürülüyor
29.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:37
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kurulan tesise getirilen kırık ya da tarihi geçmiş yumurtalar, kedi, köpek mamaları ile akvaryum balıklarının yeminde kullanılan katkı maddesine dönüştürülüyor.

Çiftliklerden toplanan kırık ya da tarihi geçmiş yumurtalar Organize Sanayi Bölgesinde 6 ay önce 10 bin metrekare alanda kurulan ve 20 kişinin çalıştığı tesiste işleniyor.

Toz haline getirilen yumurtalar, kedi, köpek maması ve akvaryum balıklarının yemi için katkı maddesi oluyor.

Tesisin üretim müdürü Batuhan Aydın, AA muhabirine, yaklaşık 6 ay önce kurulan tesislerinin günlük 2,7 ton üretim kapasitesi olduğunu söyledi.

Tüketime uygun olmayan yumurtaları tesiste işleyip hayvansal mama, katkı maddesi haline dönüştürdüklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Çiftliklerdeki kırık ya da günü geçtiği için atık kabul edilen yumurtaları alıyoruz. Tüketime uygun olmayan her türlü atık yumurta tesise getiriliyor. Tesiste kabuğundan ayrılıyor. Hem kabuktan toz üretimi hem de yumurta içindeki sıvısından üretim yapıyoruz. Protein değerleri yüksek ürünler. Bu tozlar kedi, köpek mamalarında, akvaryum hayvanlarında yem katkı maddesi olarak kullanılıyor. İlk sevkiyatımızı Hollanda'ya gerçekleştirdik, 8,5 ton gönderdik. Şimdi Yunanistan'a hazırlık yapılıyor. Hem yurt içi hem yurt dışından gelen siparişlere göre üretim yapıyoruz. Güzel geri dönüşler aldık."

İnsan sağılığına uygun olmayan yumurtaların tesis bünyesinde toplanarak imha edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Aydın, bu sayede tesisin önemli bir geri kazanımı sağladığını bildirdi.

Aydın, üretime hız kesmeden devam edeceklerini, ekonomiye katkı sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Emirdağ, Aydın, kedi, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da kırık yumurtalar hayvan yemi katkı maddesine dönüştürülüyor - Son Dakika


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