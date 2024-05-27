Afyonkarahisar Emirdağ'da Lastik Fabrikası İnşaatı Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Afyonkarahisar Emirdağ'da Lastik Fabrikası İnşaatı Sona Yaklaşıyor

Afyonkarahisar Emirdağ\'da Lastik Fabrikası İnşaatı Sona Yaklaşıyor

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçede kurulacak olan lastik fabrikası inşaatının sona yaklaştığını belirtti. Kaymakam Bilici, fabrika alanında yapılan incelemelerde, inşaat süreci, altyapı çalışmaları ve üretim hattının kurulumu hakkında detaylı bilgiler aldı. Fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte bölgeye önemli bir ekonomik katkı sağlanması ve istihdamın artması bekleniyor.

27.05.2024 13:20
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçeye kurulacak olan lastik fabrikası inşaatında sona yaklaşıldığını kaydetti.

Kaymakam Bilici, Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat çalışmaları devam eden lastik fabrikasının kurulacağı alanda kapsamlı incelemelerde bulundu. Fabrika sahasını gezen Kaymakam Bilici, fabrikanın inşaat süreci, altyapı çalışmaları ve üretim hattının kurulumu gibi konularda yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Fabrikanın inşaat işlerinde görevli yetkililerle görüşen Kaymakam Bilici, "Yaklaşık 90 bin metrekare alana kurulacak olan lastik fabrikası, bölgemiz için büyük bir ekonomik öneme sahip olacaktır. Her türlü hava, kara ve deniz taşıtlarının ihtiyacı olan lastiği üretecek fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte çok sayıda kişiye istihdam sağlanacak ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Osman Bilici, Emirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar Emirdağ'da Lastik Fabrikası İnşaatı Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Emirdağ'da Lastik Fabrikası İnşaatı Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
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