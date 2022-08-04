Buzağı desteği üreme parametresi değişti - Son Dakika
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Buzağı desteği üreme parametresi değişti

04.08.2022 13:06
Buzağı desteği üreme parametresi değişti

Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, buzağı desteği üreme parametresinin değiştiği belirtildi.

Afyonkarahisar Şuhut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, buzağı desteği üreme parametresinin değiştiği belirtildi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Düveleriniz 18 ayından önce gebe kalması gerekiyordu bu süre 23 ay olarak değişti. Doğum yapan bir ineğiniz 6 ay içinde gebe kalmazsa destek alamıyordu bu sürede 11 ay olarak değiştirildi. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Şuhut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buzağı desteği üreme parametresi değişti - Son Dakika

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