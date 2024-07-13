Ağrı'da Türkiye'nin en büyük entegre hayvancılık tesisi kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ağrı'da Türkiye'nin en büyük entegre hayvancılık tesisi kuruluyor

Ağrı Valiliği ve TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen Ağrı Ahırlar Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Proje tamamlandığında Türkiye'nin en büyük entegre hayvancılık tesisi olacak olan projede 314 adet ahır ve 3 adet veteriner binası yer alacak. Toplamda 165 bin 361 metrekare kapalı alan ve 49 bin 736 metrekare açık alana sahip tesis, 10 bin 648 büyükbaş hayvana ev sahipliği yapacak. Ağrı Valisi Mustafa Koç, projenin Ağrı'nın kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

13.07.2024 19:37
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Ağrı'da Türkiye'nin en büyük entegre hayvancılık tesisi kuruluyor

Ahırlar Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor

AĞRI - Ağrı Valiliği ve TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük entegre hayvancılık tesisi olacak olan Ağrı Ahırlar Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ağrı Ahırlar Projesi çerçevesinde Baloluk ve Bölükbaşı köyleri arasında inşa edilen tesiste 314 adet ahır ve 3 adet veteriner binası yer alacak. Toplamda 165 bin 361 metrekare kapalı alan ve 49 bin 736 metrekare açık alana sahip tesis, tamamlandığında 10 bin 648 büyükbaş hayvana ev sahipliği yapacak. Fiziksel olarak yüzde 60'ı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağrı'mızın kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak olan Ahırlar Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yatırımlarımız aralıksız devam ediyor ve projenin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Ahırlar Projesi, Ağrı'nın hayvancılık sektöründe önemli bir dönüm noktası olacak. Modern ve hijyenik ahırlarda barındırılacak hayvanların verimliliği ve ürün kalitesi artacak. Ayrıca proje kapsamında et entegre tesisi de kurularak, bölgedeki katma değerli üretim artacak. Proje tamamlandığında Ağrı, Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri haline gelecek ve bölgedeki istihdama da önemli katkılar sağlanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ağrı'da Türkiye'nin en büyük entegre hayvancılık tesisi kuruluyor - Son Dakika

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