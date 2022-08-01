Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi - Son Dakika
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Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi

01.08.2022 11:25
Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi

Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde ziraat yüksek mühendisi İshak Savaş tarafından ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi.

Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi

IĞDIR - Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde ziraat yüksek mühendisi İshak Savaş tarafından ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla birçok tarım ürününün yetiştirildiği, "Doğu'nun Çukurova'sı" Iğdır'da farklı ürünler yetiştirilmeye devam ediliyor. Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde Ağrı Dağı eteklerinde ziraat yüksek mühendisi İshak Savaş, bu yıl bir ilki gerçekleştirdi. Savaş, ilaçlarda, yemeklik yağ olarak, kozmetik ürünlerde ve boya maddesi olarak kullanılan aspiri 10 dönümlük bir tarlada ekti. Bugünlerde hasat yapmaya hazırlanan Savaş, bahar ayındaki zirai don ve ekimde donanım kullanmadığı için bu yıl fazla bir verim alamadı. Bu yılki hasatta elde edeceği tohum ile seneye yine ekim yapacağını belirten Savaş, "Bu ektiğimiz aspir bitkisi iklim olarak bölgemize uymaktadır ama biz ilk defa burada Ağrı Dağı eteklerinde bu ürünü ektik. Tohumunu Kaliforniya'dan gönderen Fransalı bir şirketten aldık. Makine ve donanım kullanamadığımız için verim biraz düşük oldu. Şu anda bunu hasat ederek tohumunu önümüzdeki yıl tekrar ekmeyi düşünüyoruz. Eğer verim yüksek olursa birde bunun işlenmesi için biyodizel ve kozmetik yağ sanayisinde kullanılıyor. Bunun işlenmesi ve biyodizel yağ haline getirilmesi sağlanırsa daha büyük alanlarda ekmeyi düşünüyoruz."

'İlkbahar donları verimi düşürdü'

İlkbahar mevsimindeki donların verimi düşürdüğünü belirten Savaş, " İlkbahar donları bizim burada ilk defa görüldü. Mayıs 15'inde burada görülen donda ürün filizlenme aşamasında olduğu için çoğu yerde bitkiler dona maruz kaldığı için çıkmadı. Bu yıl buğday ve arpada da aynı sıkıntıyı yaşadık. Çoğu yerde ürün tarlada başak açmadı. İlkbahar donları geç oldu bizde biraz erken ektik. Ondan dolayı da verim düşük oldu."

'Destek olursa daha çok alana ekmeyi düşünüyoruz'

Aspir bitkisi için destek olduğunda bu ürünü daha çok alana ekmeyi düşündüklerini belirten Savaş, " Biz bu aspir bitkisini kendi imkanlarımız ile ektik. Eğer devlet desteği olursa bize tohum ve ekipman desteği olursa şu an biz bunu biçecek biçer bulamıyoruz. Bu ürün geç olduğunda biçer yok. Biçerdöver bulamadığımız için el ile biçeceğiz. Bundan dolayı burada verim kaybı oluşacak, tohumu dökülecektir. Devlet desteği olursa daha büyük alanlar ekebilir daha büyük verimler alabiliriz" dedi.

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Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağrı Dağı eteklerinde ilk defa aspir bitkisi yetiştirildi - Son Dakika

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