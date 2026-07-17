Ağrılı Üreticiler Koyun Sütüyle Ekonomiyi Destekliyor - Son Dakika
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Ağrılı Üreticiler Koyun Sütüyle Ekonomiyi Destekliyor

Ağrılı Üreticiler Koyun Sütüyle Ekonomiyi Destekliyor
17.07.2026 09:23
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Patnos'ta üreticiler, geleneksel yöntemlerle sağdıkları koyun sütü ile yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Ağrılı üreticiler, geleneksel yöntemlerle sağdıkları koyun sütünü ekonomiye kazandırıyor.

Patnos ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte koyun sağımı sezonu başladı. Günün ilk ışıklarıyla ağılların yolunu tutan üreticiler, geleneksel yöntemlerle sağdıkları koyun sütünü başta yöresel peynir olmak üzere çeşitli süt ürünlerinin üretiminde değerlendiriyor.

Hayvancılığın en önemli geçim kaynaklarından biri olduğu ilçede, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yapılan sağım mesaisi titizlikle sürdürülüyor. Üreticiler, zahmetli geçen sağım sürecine rağmen üretime ara vermeden devam ediyor.

Üreticilerden Münevver Sevinç, koyun sütünün hem aile bütçesine hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, artan maliyetlere rağmen üretimi sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yaz boyunca devam edecek sağım sezonunda elde edilen doğal koyun sütü, yüksek besin değeri ve lezzetiyle başta yöresel peynir üretimi olmak üzere birçok süt ürününde kullanılıyor - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Patnos, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağrılı Üreticiler Koyun Sütüyle Ekonomiyi Destekliyor - Son Dakika

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