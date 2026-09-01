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Ağustos Enflasyonu Yükseliyor

Ağustos Enflasyonu Yükseliyor
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Enerji fiyatlarındaki artış, ağustos ayı enflasyonuna 1,66 puan etki edecek.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, perşembe günü ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağını belirterek, enflasyon üzerinde yüksek seyreden enerji fiyatlarının etkisinin ağustosta ve izleyen aylarda görüleceğine işaret etti. Yılmaz, ağustos ayında temmuz ayına göre ortalama benzin ve motorin fiyatlarının sırasıyla yüzde 10,7 ve yüzde 14,4 artış gösterdiğini kaydederek, "Bunun aylık bazda enflasyona doğrudan katkısı 0,33 puan.  Ocak-ağustos döneminde ise fiyat artışları motorinde yüze 47,5, benzinde yüzde 33,2. Sekiz aylık enflasyona doğrudan katkısı 1,25 puan" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini, perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistlerin ağustos ayı için tüketici enflasyonuna (TÜFE) ilişkin beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında değişiyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na ağustos ve sonraki aylarda enflasyonun izleyeceği yüksek seyirle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, ağustos ayında temmuz ayına göre ortalama benzin ve motorin fiyatlarının sırasıyla yüzde 10,7 ve yüzde 14,4 oranında artış gösterdiğine işaret ederek, "Bunun aylık bazda enflasyona doğrudan katkısı 0,33 puan.  Ocak-ağustos döneminde ise fiyat artışları motorinde yüze 47,5, benzinde  yüzde 33,2. Sekiz aylık enflasyona doğrudan katkısı 1,25 puan" dedi.

ZİNCİRLEME ZAM DALGASI

Yılmaz, enerji fiyatlarındaki bu artışların diğer mal ve hizmetlere (ikincil fiyatlar) zam olarak yansımasına ilişkin de "Enerji fiyatlarındaki bu çarpıcı aylık artışlar, ister istemez ikincil fiyatları da etkileyecek. Daha kısa sürede ikincil fiyatlar artacak. Fiyatlama davranışlarındaki bozulma hızlanacak" ifadelerini kullandı.

Bu sürenin, 4-5 aydan 2 aya inmesinin söz konusu olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ağustos ayındaki ikincil etki 1,33 puan olarak hesaplandığında, toplam etki 1,66 puan olmakta (aylık bazda). Eğer bu iki aya yayılırsa ağustostaki fiyat artışlarına benzin ve motorinin etkisi 1 puan civarında olacaktır."

EYLÜLDE YÜKSEK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Yılmaz, eylül ayından itibaren akaryakıtta eşelmobil sisteminden aşamalı çıkışın yaşanacağını, eğitim harcamalarıyla ilişkili de fiyat artışlarının söz konusu olacağını belirterek, bu durumun eylül ayında planlananın üzerinde enflasyonu gündeme getirebileceğini söyledi.

Yılmaz, "Bunu geriye çevirecek olan enerji maliyetlerindeki hızlı ve yüksek düşüşüler ile her kesime güven ve umut verecek yeni OVP'dir. Bunların ihtimali düşük olduğunda enflasyon ne yapılırsa yapılsın iyi senaryoda bile yıl sonunda 32'lerin üzerine çıkacaktır" diye konuştu

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Ağustos, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağustos Enflasyonu Yükseliyor - Son Dakika

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