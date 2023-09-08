Ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustosa ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, ağustosta en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,32 ile BİST 100 endeksinde oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BİST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 10,56 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 5,18, dolar yüzde 3,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,97, külçe altın yüzde 4,36, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 10,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 7,96, dolar yüzde 6,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,78, külçe altın yüzde 7,17 ve DİBS yüzde 13,06 kaybettirdi.

3 VE 6 AYLIK DÖNEMDE DE EN ÇOK KAZANDIRAN BORSA

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,47 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,35 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre, BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,85 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 36,62 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE DE ZİRVE BORSANIN

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 74,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 63,71 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırımcısına külçe altın yüzde 10,17, avro yüzde 7,84 ve dolar yüzde 0,13 reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 22,07 ve DİBS yüzde 31,71 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,56, avro yüzde 1,37 reel getiri sağlarken, doların yüzde 5,88, mevduat faizinin (brüt) yüzde 26,74 ve DİBS'in yüzde 35,81 oranında yatırımcısına kaybettirdiği görüldü.