Ağustosta Güven Endeksi Düştü - Son Dakika
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Ağustosta Güven Endeksi Düştü

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Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde ağustosta güven endeksi azaldı.

Güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalarak 111,9, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 azalışla 110,1 ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 gerilemeyle 83,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe ağustosta geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,2, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,1 azalış, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,9 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 5,8, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,1 gerilerken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,8 arttı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 3,8 azalırken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,8 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağustosta Güven Endeksi Düştü - Son Dakika

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