Ağustosta işsiz sayısı 106 bin azaldı, işsizlik oranı yüzde 7,8 oldu - Son Dakika
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Ağustosta işsiz sayısı 106 bin azaldı, işsizlik oranı yüzde 7,8 oldu

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TÜİK'in ağustos iş gücü verilerine göre işsizlik oranı aylık 0,3 puan azalışla yüzde 7,8'e indi; işsiz sayısı 106 bin düşüşle 2 milyon 740 bin oldu. Genç nüfusta işsizlik 1,1 puan azalarak yüzde 13'e gerilerken, oran erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 10,1 oldu.

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 7,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 7,8'e geriledi.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6 iken, kadınlarda yüzde 10,1 olarak tahmin edildi.

Ağustosta, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20249,28,68,88,68,49,298,58,68,78,48,6
20258,58,288,68,48,78,18,68,68,58,67,8
20268,18,48,18,28,17,68,17,8

(Sürecek)

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiAğustosGüncelSon Dakika

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