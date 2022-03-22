"Ahilik Kültürü ile Milli Üretim Hareketi Çalıştayı" MÜSİAD'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ev sahipliğinde Ahilik Kültürü ile Milli Üretim Hareketi Çalıştayı düzenlendi.

MÜSİAD açıklamasına göre, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eğitime Destek Platformu İstanbul Şube Başkanı Seçkin Turan'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, ahilik kültürünün iş dünyasındaki yansımalarına yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitime Destek Platformu ve MÜSİAD arasında imzalanan protokole işaret ederek, "Ekonomik ve ticari hayatın çok daha katma değerli bir yapıya evrilmesi noktasında önemli bir misyon üstlenen ahilik vizyonu; dürüst ve ilkeli ticaretin yapılmasına zemin hazırlarken, toplumsal sistemi ve ahlakı da geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Ahiliğin, hem esnaf hem de esnaf ile vatandaşlar arasında önemli bir uzlaşma sağladığını aktaran Asmalı, şunları kaydetti:

"Ticaretin ve esnaflığın adaletli ve sürdürülebilir biçimde ilerlemesine yön veriyor. Ahiliğin tarihi gelişimine baktığımızda, Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türkmenler arasında yer alan çok sayıdaki sanatkara kolayca iş bulmak, bu kişilerin Anadolu'daki yerli Bizans sanatkarları ile rekabet edebilmesini sağlamak, piyasada tutunabilmek için yapılan malların kalitesini korumak, üretimi ihtiyaca göre ayarlamak gibi bir misyona sahip olduğu dikkat çekiyor. Sanatkarlarda sanat ahlakını yerleştirmek, halkı ekonomik olarak bağımsız hale getirmek ve ihtiyaç sahibi olanlara her alanda yardımcı olmak, ahilik kültürünün en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Ahilik müessesesi; iş dünyasının yatay ve dikey boyutlardaki tüm kesimlerini kuşatan, kişisel, kurumsal, toplumsal, evrensel düzeydeki kazançları ve kayıpları aynı eksen üzerinde ele alan bir ekosistem inşa ediyor. Toplumumuzun geçmişten bugüne getirdiği kültürel ve manevi değerlerle beslenerek ortak bir iş ahlakı ve işletme modeli oluşturulmasının önünü açıyor."

"Okullarda ahilik kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitimler düzenlenecek"

Mahmut Asmalı, mesleki eğitimde yapılan değişiklikler sonucu işveren ve çalışanların lehine düzenlemelere imza atıldığını belirterek, "Yapılan değişikliklerle işverenin yükünü devlet aldı. Böylece devletimiz 1-2 milyar TL'lik bir yükü, işverenin üzerinden almış oldu. Türkiye'de 256 OSB bulunuyor. Bu OSB'lerin 87'sinde mesleki eğitim merkezi bulunuyordu. 2021 sonunda ise tüm OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri kuruldu. Eğer bir işletmede usta öğretici varsa o işletme 40 çırak alabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıllarda usta-çırak ilişkisini güçlendiren yatırımlarla Türkiye ekonomisinde çok daha büyük bir katma değer inşa edileceğini aktaran Asmalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mayıs 2022'de mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrenci sayısının ise 500 bine ulaşması öngörülüyor. Bu düzenlemelerin ardından farklı sektörlerde istihdam edilen çırak sayısının da hızla katlandığını göreceğiz. MÜSİAD'ın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitime Destek Platformu ile Ahilik Kültürü ile Milli Üretim Hareketi İş Birliği Protokolü imzalamış olması da bu bakış açısının farklı bir yansıması. İş piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan protokol, gereksinim duyulan nitelikli insan gücü oluşturulmasına ilişkin teknoloji, donanım, insan kaynağı, AR-GE, üretim ve benzeri odaklı konular ve ahilik kültürü ile ilgili çalışmaların çok boyutlu gündeme alınarak değerlendirilmesini sağlayacak.

Protokolün kapsamı ise okullarda verilen eğitim-öğretim programlarının ahilik kültürünü kapsayacak şekilde yenilenmesi, ahilik kültürünün ders içeriği olarak sunulması için müfredat hazırlanması ve bu eğitim için gerekli materyallerin hazırlanarak Bakanlığa sunulması olarak belirlendi. İmzalanan protokol kapsamında, okullarda öğretmen ve öğrencilere ahilik kültürünün tanıtılmasına yönelik eğitimler düzenlenecek. Gençlerimizin ahilik kültürü içerisinde milli bir anlayış ile yetişmesine katkı sağlamayı ve iş dünyasının aradığı meslek erbabı ahlaklı gençler yetiştirilmesine destek olmayı arzu ediyoruz."