Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz? - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?

01.04.2022 11:09

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından doğal gaza yapılan yüzde 35'lik zammı eleştirdi. "Ekonomist Cumhurbaşkanına sorarım" diyen Davutoğlu; tepkisini "Mübarek Ramazan öncesi doğal gaza yapılan akıl almaz zammın izahı nedir" diye sürdürdü.

Doğal gazda, nisan ayında geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesine yüzde 35, sanayi abonelerinin tarifesine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44,30 zam yapıldı. Bu zamla beraber konutlara verilen doğal gaza son 1 yılda yüzde 92.8 artış yapılmış oldu.

DOĞAL GAZA GELEN OKKALI ZAM TARTIŞMA YARATTI

Okkalı doğal gaz zammına bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, iktidara "Siz vatandaşa eziyete yeminli misiniz?" sorusu ile seslendi. Davutoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siz vatandaşa eziyete yeminli misiniz?

Mübarek Ramazan öncesi doğalgaza yapılan akılalmaz zammın izahı nedir? Ekonomist Cumhurbaşkanına sorarım, bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek? İftar, sahur sofraları nasıl kurulacak?

Derdimiz Geçim, Çözüm Seçim!

#TürkiyedeGelecekVar"

Davutoğlu'ndan doğal gaza gelen yüzde 35'lik zamma tepki: Siz vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
YORUMLAR
500
CHP'li Akın'dan doğal gaz zammına ilişkin açıklama Açıklaması CHP'li Akın'dan doğal gaz zammına ilişkin açıklama Açıklaması Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Doğalgaz, Nisan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz? - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:24:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement