Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz? - Son Dakika

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Doğal gazda, nisan ayında geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesine yüzde 35, sanayi abonelerinin tarifesine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44,30 zam yapıldı. Bu zamla beraber konutlara verilen doğal gaza son 1 yılda yüzde 92.8 artış yapılmış oldu.

DOĞAL GAZA GELEN OKKALI ZAM TARTIŞMA YARATTI

Okkalı doğal gaz zammına bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, iktidara "Siz vatandaşa eziyete yeminli misiniz?" sorusu ile seslendi. Davutoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siz vatandaşa eziyete yeminli misiniz?

Mübarek Ramazan öncesi doğalgaza yapılan akılalmaz zammın izahı nedir? Ekonomist Cumhurbaşkanına sorarım, bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek? İftar, sahur sofraları nasıl kurulacak?

Derdimiz Geçim, Çözüm Seçim!

#TürkiyedeGelecekVar"