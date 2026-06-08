AI Tomorrow Summit 2026 Gerçekleşti - Son Dakika
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AI Tomorrow Summit 2026 Gerçekleşti

08.06.2026 13:01
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Yapay zekanın tartışıldığı etkinlikte, kamu ve özel sektörden önemli katılımcılar bir araya geldi.

Yapay Zeka Politikaları Derneğince (AIPA) düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliği, yapay zekanın tüm boyutlarıyla ele alındığı oturumlarla geride kaldı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, 4-5 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilen etkinlik, kamu ve özel sektörden birçok katılımcıyı ağırladı.

Yapay zekanın her yönüyle ele alındığı ve 11. kez düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu başta olmak üzere kamu ve özel sektörden birçok katılımcı bir araya geldi.

AI Tomorrow Summit 2026'nın ilk gününde "Yapay Zeka ve Blokzincir ile Geleceği Şekillendirmek", "Türkiye'de Kamu İçin Yapay Zeka ve Bulut: Kamu İnovasyonunda Yeni Dönem", Yapay Zeka Ekonomisinin 5 Katmanı- Enerjiden Uygulamalara Yapay Zekanın Değer Zinciri", "Türkiye Yüzyılında Ticaretin Yapay Zeka Dönüşümü", Türkiye'nin Yapay Zeka Ekosistemi: Bölgesel Etki İçin Yerli İnovasyon", Mobilitede Yeni Dönem", "Ticaretin Yeni Aklı: Yapay Zeka ile Platform Ekonomisinin Evrimi","Yapay Zeka Çağında İş Dünyası: Yeni Oyun Kuralları, Yeni Fırsatlar", "Yapay Zekanın Çoklu Yüzleri", " Yapay Zeka Müzik Tarihi ile Dijital Sanatlar ve Simülasyon" oturumları gerçekleştirildi.

6G ve ve akıllı ağlar da masaya yatırıldı

Etkinliğin ikinci gününde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın katılımıyla "Türkiye Yüzyılında Yapay Zeka: Strateji ve Vizyon" başlığında özel oturum yapıldı.

Daha sonra Ankara Sanayi Odası (ASO) ile AIPA arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle, sanayide yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Öte yandan, etkinlikte "Havacılık Sektöründe Yapay Zeka", "Siber Güvenlik Operasyonları Merkezinde Yapay Zeka Kuvvet Çarpanı", "Yapay Zeka Çağında Ağ Teknolojileri: 6G ve Akıllı Sistemler", "Akıllı Ağ: Yapay Zeka Bağlantıyı Nasıl Yeniden Tanımlıyor ve Yeni Değer Nasıl Yaratıyor", "2035'te Kamu Yönetimi: Yapay Zeka ve Dijital Egemenlik Geleceği Yeniden Şekillendiriyor", "Küresel Yapay Zeka Yönetişimi: Ortak Yol Arayışı" başta olmak üzere çeşitli konularda oturumlar yapıldı.

AI Tomorrow Summit 2026, oturumların ardından düzenlenen ödül töreni ve AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'nun kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Politika, Ekonomi, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AI Tomorrow Summit 2026 Gerçekleşti - Son Dakika

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