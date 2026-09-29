AIIB'nin 12. yıllık toplantısına 14-15 Temmuz 2027'de Azerbaycan ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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AIIB'nin 12. yıllık toplantısına 14-15 Temmuz 2027'de Azerbaycan ev sahipliği yapacak

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AIIB Yönetim Kurulu, bankanın 12. yıllık toplantısına 14-15 Temmuz 2027'de Azerbaycan'ın ev sahipliği yapmasını kararlaştırdı. Katar'daki 11. yıllık toplantıda düzenlenen devir teslim töreninde toplantı tokmağı, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'a devredildi.

Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB) 12. yıllık toplantısının 14- 15 Temmuz 2027'de Azerbaycan'da düzenleneceği bildirildi.

AIIB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bankanın yönetim kurulu, gelecek yılki toplantıya Azerbaycan'ın ev sahipliği yapmasına karar verdi.

AIIB'nin Katar'da düzenlenen 11. yıllık toplantısında gelecek yılki toplantının ev sahipliği için devir teslim töreni yapıldı.

Törende AIIB Yönetim Kurulu Başkanı ve Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ve AIIB Başkanı Zou Ciayi, toplantı tokmağını, AIIB Yönetim Kurulu üyesi, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov'a devretti.

Bakan Cabbarov, kurucu ülke olarak AIIB'nin 12. Yıllık Toplantısı'na ev sahipliği yapmaktan, üyeleri ve ortakları Bakü'de ağırlamaktan onur duyacaklarını belirterek, toplantının altyapı gelişiminin geleceğine dair işbirliği olanaklarına ilişkin fikir alışverişi için önemli bir platform olacağına inandığını ifade etti.

Azerbaycan'ın bölgeleri birbirine bağlayan ve ekonomik işbirliğini destekleyen bir ülke olduğunu vurgulayan Cabbarov, sürdürülebilir büyüme, inovasyon ve bölgesel bağlantısallığı ilerletmeye bağlı olduklarını dile getirdi.

Asya Altyapı Yatırım Bankası

Türkiye'nin de üyesi olduğu AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi başta olmak üzere dünya genelinde altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak üzere Çin'in öncülüğünde 57 ülkenin katılımıyla 2015 yılında kuruldu.

100 milyar dolar öz sermaye ile faaliyete geçen banka, sonraki yıllarda 54 ülkeyi daha kabul ederek 111 üyeye ulaştı.

Bankaya üye ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ini ve küresel gayri safi hasılanın yüzde 65'ini oluşturuyor.

AIIB, kuruluşundan bu yana 43 üye ülkedeki 400'den fazla projeye 79 milyar dolardan fazla kredi ve finansman sağladı.

Kaynak: AA
Azerbaycan15 TemmuzEkonomiFinansKatarDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: AIIB'nin 12. yıllık toplantısına 14-15 Temmuz 2027'de Azerbaycan ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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