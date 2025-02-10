AJet, İstanbul-Mostar Uçuşlarını Başlatıyor

Ekonomi

AJet, İstanbul-Mostar arası direkt uçuşların 4 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uçuş ağını hızla genişleten şirket, Bosna Hersek'te Saraybosna ve Tuzla'dan sonra Mostar'a da sefer başlatıyor.

İstanbul Sabiha Göçken Havalimanı ile Mostar Havalimanı arasında 4 Haziran'da başlayacak uçuşlar, çarşamba günleri karşılıklı sefer olarak yapılacak.

Biletler, 49 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.