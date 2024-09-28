AJet'ten Gazilere ve Engellilere İndirim - Son Dakika
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Ekonomi

AJet'ten Gazilere ve Engellilere İndirim

AJet, gazi, şehit ve gazi yakınları ile engelli yolcular için indirimli bilet satışına başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliğiyle yapılan uygulama kapsamında, gazilere yurt içi biletlerde yüzde 50, yurt dışı biletlerde ise yüzde 20 indirim sağlanacak. Engelli yolcular ise yurt içi uçuşlarında yüzde 20, yurt dışı uçuşlarında yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. Ayrıntılı bilgiler AJet'in internet sitesinden alınabiliyor.

28.09.2024 12:16
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AJet, gazi, şehit ve gazi yakınları ile engelli yolcuların "ajet.com ve AJet Mobil Uygulaması" üzerinden indirimli bilet satın alabileceğini duyurdu.

AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında gazi, şehit ve gazi yakınlarına, yurt içi biletlerde yüzde 50, Türkiye çıkışlı ve/veya varışlı yurt dışı biletlerde yüzde 20'ye varan indirim uygulanacak.

Engelli vatandaşlar ise yurt içi uçuşlarında yüzde 20, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25'e varan indirimden faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, projeyle ilgili olarak "Milli Bayrak Taşıyıcı marka olmanın bilinciyle, tüm iştiraklerimizle birlikte şehit yakınları, gazilerimiz ve yakınlarıyla engelli yolcularımıza yönelik hayatı kolaylaştırıcı adımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, engelsiz hayata verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İndirimli bilet almak isteyenler, ayrıntılı bilgiye AJet'in internet sitesinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AJet'ten Gazilere ve Engellilere İndirim - Son Dakika

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