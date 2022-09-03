DSİ Çorum'da yapacağı 35 proje için 2 milyar 349 milyon lira ödenek ayırdı - Son Dakika
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DSİ Çorum'da yapacağı 35 proje için 2 milyar 349 milyon lira ödenek ayırdı

03.09.2022 19:54
DSİ Çorum'da yapacağı 35 proje için 2 milyar 349 milyon lira ödenek ayırdı

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Devlet Su İşlerinin (DSİ) Çorum'da hayata geçireceği 35 proje için 2 milyar 349 milyon 900 bin lira ödenek ayırıldığını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Devlet Su İşlerinin (DSİ) Çorum'da hayata geçireceği 35 proje için 2 milyar 349 milyon 900 bin lira ödenek ayırıldığını açıkladı.

Çorum merkez ve ilçelerimize DSİ tarafından yapılacak olan proje ve hizmetler yatırım programına alındı ve ödenekleri ayrıldığını ifade eden Milletvekili Kavuncu, "Önümüzdeki günlerde ihaleleri yapılarak ilk kazmalar vurulacak. İnşallah en kısa sürede de tamamlanıp değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak" şeklinde konuştu.

Tarımda kendi kendine yetebilen ülke güçlü ülkedir şiarıyla 'Suyu toprakla, toprağı ürünle, ürünleri sofrayla' buluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Kavuncu, "Ülkemizin en stratejik kurumlarından biri olan DSİ'nin, giderek milli güvenlik sorunu haline gelen gıda ihtiyacının karşılanması, üretimin artırılması konusunda ilimize yapacağı yatırımlar çiftçilerimizi memnun ederken hayatın sürdürülmesine ve ülke ekonomisine de katkı sunacaktır. İl ve ilçelerimizde, içme suyu ihtiyacının karşılanması için asırlık projeler hayata geçiriliyor. Sulanabilir her karış toprağımızı suyla buluşturarak, ürünlerimizi çeşitlendirip arttırıyoruz, hem çiftçimiz hem de ülkemiz kazanıyor. Taşkın koruma, sulu ziraati yaygınlaştırma ve içme suyu temini temel amaçlarıyla ekonomimize katkı sağlayan, mümbit topraklara can suyu olan, çiftçi ile üreticinin refah seviyesini artıran DSİ, Çorum'umuz için oldukça kıymetli çalışmalara imza atmıştır" şeklinde konuştu.

İnsanların hayat kaynağı olan suyu ülkenin kalkınmasında lokomotif olarak gören DSİ'nin ülkemizi ve ilimizi bir baştan bir başa barajlarla sulama projeleriyle donatarak, dere ıslahları ve içme suyu teminleri için minnettar olduklarını anlatan Erol Kavuncu, "Çorum'a kazandırılan yatırım ve hizmetler için, en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci'ye, DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfü Akça'ya ve emeği geçen herkese, kıymetli hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Erol Kavuncu, Çorum, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DSİ Çorum'da yapacağı 35 proje için 2 milyar 349 milyon lira ödenek ayırdı - Son Dakika

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