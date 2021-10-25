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AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak - Son Dakika

AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak

25.10.2021 13:20
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak

Canlı yayında gündeme dair soruları cevaplayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ekonomiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. AK Parti döneminde milletin enflasyona ezdirilmediğini belirten Kandemir, "Bu dönem çok geniş bir ferahlamayı göreceğiz. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. 10 büyükelçinin tepki çeken Osman Kavala mektubuyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu açıklama asla kabul edilemez. Türkiye'de yargı bağımsız, kimse müdahale edemez. Bu ülkelerle bize göre 'terörist' olan kimseler var. Kendilerine FETÖ'yü sorduğumuzda bağımsız yargı diyorlar. Biz iade talep ettiğimizde bağımsız yargı dediler. Bu ülkelerin Türkiye'ye parmak sallamasına kimse müdahale edemez. Biz bağımsız bir ülkeyiz, kimsenin tavsiyesine ihtiyacımız yok. Bir dış vesayet kurma girişimi olarak görüyoruz. Dışarıdan vesayet kurma girişimlerine Türkiye fırsat vermez." dedi.

Kandemir, "Üzülerek görüyoruz ki muhalefet Türkiye'nin karşısında kim varsa onun yanında yer alıyor. Türkiye pek çok krizi yönetmiştir. bu meselede tam bağımsız ülke nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranmıştır." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLER SINIR DIŞI EDİLECEK Mİ?

10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi süreciyle ilgili konuşan Kandemir, "Dışişleri bürokrasisi bir yol haritası çıkarır. Dışişleri bakanlığımız çalışıyor. Kabine toplantısında bir yol haritası sunulacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye bir yol alacaktır. " şeklinde konuştu.

SON SEÇİM ANKETLERİ

Son seçim anketleriyle ilgili soruya da yanıt veren Kandemir, "Vatandaşımız 'yine umudumuz AK Parti'de' diyor. Türkiye büyüyerek bu sınamalardan çıkacaktır, bunu sahalardan görüyoruz." dedi.

EKONOMİDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Ekonomide atılacak adımlara ilişkin bilgi veren Kandemir, "Burada tabii bizler sokağın sesini dinliyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun. Bizler birçok meseleyi yönetmiş ülkeyiz. Bu geçici dalgaların nihayetinde çok güzel bir ortama bağlanacağına inanıyorum. Tüm aktörler çalışıyor. Milletimizin gönlü rahat olsun. AK Parti döneminde milletimiz enflasyona ezdirilmemiştir. Bu dönem çok geniş bir ferahlamayı göreceğiz. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz. İşçi ve memurlarla müzakereler vardı. Son dönemde bu kadar mutlu bir toplu sözleşmeye imza atılmamıştı. Devamı gelecek. Hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak

Togo Cumhuriyeti, Erkan Kandemir, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (5)
  • Murat Kantarcı: Milleti enflasyona firsat birakmadan siz eziyorsunuz milletle dalga geçmeyin allah aşkına bu kadar ayıp siz 15.800tl maas alirken millet 2825 tl sonra ezdirmedik diyorsunuz ayip ayip yaziklar olsun Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
  • Siyah beyaz : Türkiye ıssız ada oldu Açlık imtihanı yapıyorlar şu an Durumumuza göre yeni yöntemler deneyecekler Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak - Son Dakika
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