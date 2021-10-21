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AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım - Son Dakika

AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım

21.10.2021 18:53

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminden sonra 9,49'la tüm zamanların rekorunu kıran dolarla ilgili AK Parti'den ilk değerlendirme yapıldı. AK Partili Özkan, konuyla ilgili, "Bir saat bile geçmeden döviz kurundaki anlık artış veya değişkenlik üzerinden meseleye yaklaşmanın ekonomimiz açısından doğru bir bakış açısı olmayacağını düşünüyoruz. Kararın pek çok bileşenin, değişkenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz. Buna uzun vadeli bakmak lazım" sözlerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.

"EN DOĞRU KARARLARI ALMAK ZORUNDA"

Ziyaretinde gazetecilerin sorularını da cevaplayan Özkan, Merkez Bankası'nın iki puanlık faiz indirimine ilişkin, "Merkez Bankamız kararını alırken finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamak ve bu çerçevede Türk ekonomisinin beklentilerine cevap vermek üzere adımlar atıyor, kararlar alıyor. Böylesi bir karara baktığımızda Merkez Bankamız üretim, istihdam, ihracat ve fiyat ve finansal istikrarı sağlayacak en doğru kararları ülkemiz ve milletimiz için almak zorunda. Bugün tabii Merkez Bankası yönetimi bu kararı alırken Türkiye'nin menfaatine olan ve yine kendi kuruluş kanununda kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve Türkiye'nin ekonomik gücünü, kudretini artıracak bir anlayışla kararlarını almıştır. İnşallah bu kararların ekonomimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"UZUN VADELİ BAKMAK LAZIM"

Özkan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Diğer taraftan da bu kararların anlık döviz kuru üzerindeki etkilerini dikkate alarak değil, uzun vadeli Türkiye ekonomisine neler getiriyor? Üretimde, istihdamda, ihracatta, özellikle gelişen küresel salgınla ortaya çıkan sosyoekonomik sorunların ortadan kalkmasında nasıl bir etken ortaya koyacak? Buna uzun vadeli bakmak lazım. Henüz kararların açıklanmasının üzerinden bir saat bile geçmedi. Bir saat bile geçmeden döviz kurundaki anlık artış veya değişkenlik üzerinden meseleye yaklaşmanın ekonomimiz açısından doğru bir bakış açısı olmayacağını düşünüyoruz. Kararın pek çok bileşenin, değişkenin dikkate alınmak suretiyle verildiğine inanıyoruz. Bu anlamda inşallah Türk ekonomisinin kalıcı istikrarı çok daha güçlü şekilde yatırım, üretim, istihdam, ihracat çerçevesinde emin ve kararlı adımlarla tabiri caizse adeta bir tren yolunda trenin nasıl kararlı şekilde gidişi varsa o şekilde geleceğe hazırlanmasının en önemli kararlarından biri olarak görüyoruz."

AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım

Merkez Bankası, Döviz Kuru, AK Parti, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım - Son Dakika Ekonomi


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