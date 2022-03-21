AK Parti'den iş dünyasına ziyaret - Son Dakika
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AK Parti'den iş dünyasına ziyaret

21.03.2022 18:50
AK Parti'den iş dünyasına ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal'ı ziyaret etti.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal'ı ziyaret etti.

Karabük MÜSİAD Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunan AK Parti heyeti, karşılıklı fikir alış verişinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Ünal, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaların yanı sıra, MÜSİAD'ın ülke genelinde başlattığı 25 milyar TL'lik yatırımla 25 bin istihdam kapsamında yönetim olarak 100 milyon TL üzerinde yatırımla 700 kişi istihdamlı proje hakkında detaylı bilgiler verdi.

Birlik beraberlik mesajının verdiği ziyarette Cengiz Ünal, üyelerinin yaşadıkları sıkıntılarının yanı sıra kentin ileriye dönük ticarette ihracatın arttırılması ve istihdama yönelik yeni çalışmalar hakkında da bilgilendirdi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal ise ülke ekonomisinin yanı sıra kentte istihdamı arttırma adına yaptıkları çalışmalardan dolayı MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal ve ekibine teşekkür ederek, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. - KARABÜK

AK Parti'den iş dünyasına ziyaret
AK Parti'den iş dünyasına ziyaret

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Cengiz Ünal, Cumhur Ünal, AK Parti, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Parti'den iş dünyasına ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den iş dünyasına ziyaret - Son Dakika
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