Topraksız bin 119 çiftçiye 106 bin dekar hazine arazisi desteği - Son Dakika
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Topraksız bin 119 çiftçiye 106 bin dekar hazine arazisi desteği

16.08.2022 14:09
Topraksız bin 119 çiftçiye 106 bin dekar hazine arazisi desteği

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arazi dağıtım projeleri çerçevesinde Eskişehir'de bin 119 çiftçiye 105 bin 925 dekar hazine arazisinin çiftçilik yapmak şartıyla dağıtımının tamamlandığını bildirdi.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın arazi dağıtım projeleri çerçevesinde Eskişehir'de bin 119 çiftçiye 105 bin 925 dekar hazine arazisinin çiftçilik yapmak şartıyla dağıtımının tamamlandığını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çalışkan, "Eskişehir genelinde 14 mahallede 3083 Sayılı Kanun çerçevesinde Arazi Dağıtım Projesi tamamlanarak bin 38 hak sahibi çiftçimize 104 bin 855 dekar hazine arazisi dağıtımı tamamlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesinde de bin 70 dekar hazine arazisinin 81 hak sahibi çiftçimize dağıtım işlemlerine devam ediliyor. Böylece, köyünde ve mahallesinde kalıp tarımsal üretim yapan toplam bin 119 çiftçimize 105 bin 925 dekar hazine arazisi dağıtımı tamamlanmış olacak. Ayrıca Günyüzü İlçesi Ayvalı Mahallesi ve Sivrihisar İlçesi Kaldırım Mahallesi'nde yapılmış olan hazine arazisi dağıtım projelerinde yedek hak sahibi olan toplam 8 üreticimize de tarımsal üretim yapmaları amacıyla arazi dağıtımları gerçekleşecek. Tapu tescil aşamasındaki projenin ağustos ayı içinde tamamlanması hedefleniyor."

"İlk 4 yıl ödemesiz, 10 yılda 10 eşit taksit"

"İlk 4 yıl ödemesiz olmak üzere devamında, 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz şekilde toplamda 14 yılda ödenecek biçimde makul fiyatlarda topraklandırılma yapılıyor" diye belirten Zihni Çalışkan, "3083 sayılı Kanun gereğince, Bakanlar Kurulunca uygulama alanı ilan edilen bölge ve köylerdeki tarıma elverişli hazine arazilerinin bölge normu çerçevesinde hak sahibi çiftçilerimize dağıtım yapılıyor. Ardından yapılan yer tesliminden sonra ilk 4 yıl ödemesiz olmak üzere devamında, 10 yılda 10 eşit taksitle faizsiz şekilde toplamda 14 yılda ödenecek biçimde makul fiyatlarda topraklandırılma yapılıyor. Köyünde kalıp çiftçilik yapan üreticilerimize verilen topraklarla ayni ve nakdi destekler tarımsal üretimin sürdürülmesi açısından çok önemli. Eskişehirli çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun, Rabbim bereketini artırsın. Çiftçi kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Topraksız bin 119 çiftçiye 106 bin dekar hazine arazisi desteği - Son Dakika

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