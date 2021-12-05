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AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak - Son Dakika

AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak

05.12.2021 11:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış olacak" sözlerine yer verdi. Erdoğan'ın sözleri AK Parti kulislerindeki zam söylemlerini değiştirdi. Daha önce parti kulislerinde asgari ücretin "3 bin 500-3 bin 700 TL" civarında olacağı konuşulurken, şimdi "Asgari ücret net 4 bin TL'nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız artan döviz kurları karşısında çalışanı ezdirmeyecek. Kesin kararlı" yorumları yapılıyor.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca emekçinin gözü, hükümetin 2022 yılıyla ilgili alacağı zam kararında. Ancak hükümet, asgari ücrette artışla ilgili çalışmalar yürütürken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili son açıklamaları yeni tartışmaların da başlamasını neden oldu.

"ASGARİ ÜCRET 4 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen çarşamba günü partisinin TBMM grup toplantısının ardından gazetecilerin yeni asgari ücrete ilişkin sorusu üzerine "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış olacak" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın açıklaması öncesinde hükümet kanadında "asgari ücretin 3 bin 500-3 bin 700 TL civarında olacağı, bunun için de hükümetin doğrudan çalışana verilecek destek ya da vergi kalemlerinde indirim yapacağı" konuşulurken, AK Parti kulislerinde ise "Asgari ücret en az 4 bin TL olacak" değerlendirmelerinde bulunuluyordu.

Erdoğan'ın sözleri üzerine de AK Parti kulislerinde bu kez "Asgari ücret net 4 bin TL'nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız artan döviz kurları karşısında çalışanı ezdirmeyecek. Kesin kararlı" yorumları yapılıyor.

NASIL ÇIKARILACAĞI TARTIŞILIYOR

Ancak bugün uygulanan asgari ücret brüt 3 bin 577, net 2 bin 826 TL. İşverene maliyeti ise 4 bin 203 TL. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu rakamın 4 bin TL'nin üzerine nasıl çıkarılacağı da AK Parti kulislerinde tartışılıyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ"

AK Parti'de "1995 genel seçimlerine doğru gidilen süreçte Necmettin Erbakan'ın en önemli vaatlerinden birinin işçi ve memura zam olduğunun" altı çiziliyor. Başbakan olduktan sonra da Erbakan'ın 1996 Temmuzu'nda asgari ücrette neredeyse yüzde 100'ün üzerinde zam yaptığı anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "asgari ücretliyi ezdirmemek için Erbakan gibi bir hamle yapmak istediği" kaydedilirken "Artan döviz kurları karşısında yüzde 100'lere varan bir artış söz konusu olmasa da iyi oranlarda zam yapılacaktır. Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanlığı'na da bu yönde talimat verdi" değerlendirmeleri yapılıyor.

HAZİNE'YE ETKİSİ NE OLUR?

Bu noktada da asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formül ile birlikte devletin doğrudan çalışana vereceği desteklerin de masada olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak bu durum, akıllara "Hazine'ye ne kadar yük getirir" sorusunu getiriyor.

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Son Dakika Ekonomi AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak - Son Dakika
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