AK Parti'nin 65 yaş üstü emeklilere ek ödeme çalışması yaptığı öğrenildi - Son Dakika
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AK Parti'nin 65 yaş üstü emeklilere ek ödeme çalışması yaptığı öğrenildi

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AK Parti kaynaklarına göre emekli maaşlarına refah payı veya ek ödeme yoluyla iyileştirme değerlendiriliyor. 65 yaş üstü emeklilere farklı miktarda ek ödeme seçeneği gündemde; en düşük maaşı alan 5 milyon kişinin yarısının 65 yaş üstünde olduğu tahmin ediliyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 65 yaş üstü emeklilere farklı miktarda ek ödeme yapılmasına ilişkin çalışma yapıldığı öğrenildi.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emekli maaşlarına enflasyon artışının yanı sıra refah payı veya ek ödeme yoluyla iyileştirme yapılması değerlendiriliyor. Çalışmalarda, 65 yaş üstü emeklilere farklı miktarda ek ödeme yapılması seçeneği de gündemde bulunuyor.

En düşük emekli maaşına yönelik tamamlayıcı bir düzenlemenin de ele alındığı belirtilirken, olası adımların Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçe imkanları gözetilerek şekillendirilmesi planlanıyor.

Emeklilik sistemindeki mevcut dengeye dikkati çekilen değerlendirmelerde, prim ödeyen çalışan sayısının 27 milyon, emekli sayısının ise 18 milyon olduğu belirtiliyor. Yeni bir EYT benzeri düzenlemenin getireceği mali yükün de bütçe karşılığının hesaplanması gerektiği ifade ediliyor.

Bölgesel verilerin de incelendiği çalışmalarda, GETAD olarak ifade edilen model kapsamında tüm emekliler için ortak bir değerleme yapılması, ardından yaş gruplarına göre farklılaştırılmış bir iyileştirmeye gidilmesi seçeneği üzerinde duruluyor.

Bu çerçevede çalışan emekliler ile 65 yaş üstünde olup çalışamayan emeklilerin ihtiyaçlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi öngörülüyor. En düşük emekli maaşı alan yaklaşık 5 milyon kişinin yarısının 65 yaş üstünde olduğu tahmin edilirken, önce tüm emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi, sonrasında ise 65 yaş üstündekilere daha yüksek refah payı veya ek ödeme verilmesi seçeneği değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
AK PartiPolitikaEkonomiRefahSon Dakika

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