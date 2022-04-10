AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin - Son Dakika
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AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin

10.04.2022 22:53
AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Köse, başkentte ulaşım ücretlerine yapılan zammın, öğrencileri kapsayacak şekilde geri çekilmesi için Belediye Meclisine önerge vereceklerini bildirdi.

Son dönemde birçok alanda yapılan zamlardan ulaşım da nasibini almıştı. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, başkentte ulaşıma yapılan zamma karşı önerge vereceklerini söyledi.

"BELEDİYE MECLİSİNE ÖNERGE VERECEĞİZ"

Köse, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki öğrencilere ulaşımla ilgili destek vermek, bütçelerine katkı sağlamak istediklerini belirtti. Murat Köse, "Yüzde 50'lik zammı geri çekip, öğrenci EGO abonman aylık kart ücreti 90 lira değil de 60 lira olsun diye Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den Ankara'daki toplu ulaşım ücretlerine ilişkin açıklama AK Parti'den Ankara'daki toplu ulaşım ücretlerine ilişkin açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Murat Köse, AK Parti, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin - Son Dakika


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