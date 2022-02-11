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AK Partili Nasır'dan Çeşmealtı - Urla Yat Limanı açıklaması - Son Dakika

AK Partili Nasır'dan Çeşmealtı - Urla Yat Limanı açıklaması

11.02.2022 18:35
AK Partili Nasır'dan Çeşmealtı - Urla Yat Limanı açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çeşmealtı – Urla Yat Limanı uygulama imar planlarının onaylandığı duyurdu.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çeşmealtı – Urla Yat Limanı uygulama imar planlarının onaylandığı duyurdu.

Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in yat turizminde gerçek potansiyeline kavuşmadığını, yeni yatırımla birlikte kentin ekonomik anlamda önemli bir kazanıma kavuşacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılında mahkemeye vermesi neticesinde iptal edilen planlarla ilgili yeni çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlandığını bildiren Nasır, denizde 250, karada 100 olmak üzere toplam 350 yat kapasiteli bir yat limanının projelendirildiğini ifade etti.

280 metre ana dalgakıranı olacak limanın 7.5 metrelik rıhtımı ve 4 iskelesinin bulunacağını kaydeden Nasır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a İzmir'e olan katkılarından ötürü teşekkür etti.

Nasır, yat limanı gibi yatırımların CHP tarafından engellenmeye çalışıldığını savunarak, "İzmir'i düşünen değil İzmir'i geriye düşüren bu zihniyeti milletimize havale ediyorum. Yaşama geçirilecek olan bu yat limanı hem ülkemizden hem de yurtdışından turistlerin kentimize gelmesiyle birlikte ekonomik anlamda da önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Milletvekili, Necip Nasır, AK Parti, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Partili Nasır'dan Çeşmealtı - Urla Yat Limanı açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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