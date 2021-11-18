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Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın - Son Dakika

Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın

18.11.2021 11:02
Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde Merkez Bankası'na dikkat çeken bir çağrı yaptı. Ekonomide alınan kararlarla geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıldığını belirten Demirtaş, "İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Saat 14.00'da gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine göre ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN MERKEZ BANKASI'NA ÇAĞRI

Kritik karar öncesi Twitter'da yaklaşık 3 milyon takipçisi olan ünlü Profesör Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir çağrı geldi. Merkez Bankası'na seslenen Demirtaş, "Lütfen faiz indirimi yapmayın" dedi.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanın uykusu gelmiyor. Lütfen faiz indirimi yapmayın. Geri dönülmesi çok çok zor tahribatlar yaratıyorsunuz. Mega enflasyonun önünü açıyorsunuz. Faiz indirimi ile malları değerlenen zenginleri daha zengin, fakirleri daha fakir yapıyorsunuz. Gelin dönün bu yoldan. Yapmayın."

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na dikkat çeken çağrı: Lütfen faiz indirimi yapmayın

ERDOĞAN: FAİZİ SAVUNANLARLA BERABER OLMAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada faize karşı olduğunu bir kez daha vurgulayıp, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam." dedi.

Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın

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Son Dakika Ekonomi Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın - Son Dakika
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