Akaryakıt müşterileri mobil uygulama üzerinden yakıt alabilecek - Son Dakika
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Akaryakıt müşterileri mobil uygulama üzerinden yakıt alabilecek

08.04.2022 14:29
Akaryakıt müşterileri mobil uygulama üzerinden yakıt alabilecek

Aytemiz ve arabam.com'un işbirliği çerçevesinde bireysel elektronik satış uygulaması Vaay sayesinde, internet sitesinin mobil uygulaması üzerinden de yakıt alınabilecek.

Aytemiz ve arabam.com'un işbirliği çerçevesinde bireysel elektronik satış uygulaması Vaay sayesinde, internet sitesinin mobil uygulaması üzerinden de yakıt alınabilecek.

2020 yılının sonunda Aytemiz'in geliştirdiği ve kendi pazarlama ve BT ekipleri ile hayata geçirdiği Vaay uygulaması, bireysel sürücülere sesleniyor. Özellikle pandemi ile birlikte tüketicilerin tercihlerinde ön plana çıkan temassız alışverişi, akaryakıt sektöründeki bireysel müşteriye de getiren Aytemiz'in Vaay uygulaması, arabam.com mobil uygulamasında da yer alıyor.

Bireysel elektronik satış uygulaması Aytemiz Vaay, arabam.com ile yapılan iş birliği sayesinde, arabam.com uygulaması kullanıcıları tarafından başka uygulamaya gerek kalmadan kullanılabiliyor.

Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Deniz Kadıoğlu, "Kendi Bilişim Teknolojileri (BT) ve pazarlama ekiplerimizin geliştirdiği Vaay uygulaması ile hedefimiz, tüketicilerin akaryakıt alımı gibi günlük bir ihtiyacını günümüz teknolojisinden faydalanarak en hızlı şekilde temassız ve pratik olarak gerçekleştirmeleriydi. Tüketicilerin akaryakıt satın almayı düşündükleri her an, Aytemiz'e kolayca erişebilmelerini önemsiyoruz. Avantajlı fiyat sunarken, müşterilerin akaryakıt satın alma deneyimini de kolaylaştıran bir yaklaşımla ilerliyoruz. Bu anlamda arabam.com ile yaptığımız iş birliği de bu yolda attığımız önemli adımlardan biri. 2000 yılından bugüne Türkiye'nin otomobil konusunda lider online pazar yeri olan arabam.com ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile Vaay uygulamasının daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağlayacağız. Sunduğumuz Vaay altyapısı sayesinde arabam.com kullanıcıları da araçlarından inmeden, fiyat avantajı ile, önceden ödemesini yaptıkları akaryakıtlarını, Aytemiz istasyonlarından temassız bir şekilde alabilecekler" diyerek teknolojik çözümlerle tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını ifade etti.

arabam.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Naim Çetintürk de "arabam.com'un hayata geçirdiği yeni hizmeti arabam/garaj sayesinde değişen piyasa koşullarında araçların değeri anlık olarak takip edilebiliyor, istenirse fiyat alarmı kurulabiliyor. Uygulamamız ile araçlar için ihtiyaç duyulabilecek her türlü hizmete kullanıcılar özel fiyatlarla ulaşabiliyor, hangi hizmeti nereden ve kaç TL'ye alabileceği bilgisini de görebiliyorlar. Yakıt sağlama hizmeti tarafında Aytemiz ile gerçekleştirmiş olduğumuz hizmet anlaşmasını bu bağlamda oldukça değerli buluyoruz. Yakıt almak isteyen kullanıcılar, garaj üzerinden Aytemiz istasyonlarından dilediğini seçip, dilediği tutarda yakıt alıp, ödemesini uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor. İstasyona gittiğinde ise yapmış olduğu ödemenin bilgi kodunu Aytemiz yetkililerine bildirmesi yeterli oluyor" dedi.

Kullanıcılar, arabam.com mobil uygulamasının içinde yer alan "Garaj" menüsündeki "Yakıt Al" bölümünden Vaay'a ulaşabiliyorlar. Alacakları yakıt bedelini kredi kartlarından ödeyerek 6 haneli Vaay kodunu alıyor, daha sonra da istedikleri Aytemiz istasyonunda, aldıkları kodla, araçlarından inmeden yakıtlarını doldurabiliyorlar. Akaryakıt alışverişinin faturası ise kullanıcıların e-posta hesaplarına iletiliyor. "Garaj" menüsünden ayrıca en yakın Aytemiz istasyonları ile yakıt fiyatları bilgisine de ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

Akaryakıt müşterileri mobil uygulama üzerinden yakıt alabilecek

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Akaryakıt, Otomobil, Kadıoğlu, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt müşterileri mobil uygulama üzerinden yakıt alabilecek - Son Dakika


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