Akaryakıta yine zam geldi! Benzin 20 lirayı, motorin 19 lirayı aştı - Son Dakika
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Akaryakıta yine zam geldi! Benzin 20 lirayı, motorin 19 lirayı aştı

09.05.2023 00:29

Akaryakıta peşi sıra gelen indirimlerin ardından bu kez çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi 20 liranın üzerine, motorinin ise 19 liranın üzerine çıktı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıta son dönemde gelen indirimlerin ardından bu kez çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 43 kuruş, motorinin ise 66 kuruş arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 19 lira 81 kuruşa, Ankara'da 20 lira 16 kuruşa, 20 lira 14 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18 lira 63 kuruşa, Ankara'da 19 liraya, İzmir'de 19 lira 4 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta yine zam geldi! Benzin 20 lirayı, motorin 19 lirayı aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta yine zam geldi! Benzin 20 lirayı, motorin 19 lirayı aştı - Son Dakika
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