Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
28.06.2025 09:35
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26 Haziran'da benzine 2,68 TL, motorine ise 4,06 TL ile tarihin en büyük indirimi yapılmıştı. Ancak bu indirim yalnızca iki gün sürdü. Motorine 1,14 TL zam geldi ve litre fiyatı yeniden 50 TL'yi aştı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İsrail- İran savaşı sonrası gelen zamların ardından, 26 Haziran'da yapılan tarihi indirim vatandaşlara bir nebze nefes aldırmıştı.

YENİDEN 50 TL'NİN ÜZERİNDE

Bu indirimle birlikte benzine 2 lira 68 kuruş, motorine ise 4 lira 6 kuruş fiyat düşüşü yapılmış ve bu, tek seferde yapılan en büyük indirim olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bu sevindirici gelişmenin etkisi uzun sürmedi. Sadece iki gün sonra, motorin fiyatına 1 lira 14 kuruşluk yeni bir zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatı temel alınır. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru esas alınarak hesaplanır. Gümrüksüz fiyatın üzerine ÖTV ve EPDK payı eklenir, ardından KDV hesaplanarak nihai rafineri satış fiyatı oluşturulur. Bu nedenle küresel piyasalardaki hareketlilik, iç piyasada pompa fiyatlarına doğrudan yansımaktadır.

YENİ DALGALANMALAR YAŞANABİLİR

Vatandaşlar son dönemde sık değişen fiyatlar nedeniyle akaryakıt alımlarında zamanlamaya daha çok dikkat eder hale gelirken, sektör temsilcileri piyasada yeni dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor.

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 12341234:
    Uyu güzel ülkemin ak koyunlari 10 3 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Ben her zaman diyorum erdoGan geçir bu millete hak ettiler. Yaparsa sen yaparsın ama ilk seçimde de gidicisin bunu bil. (EMEKLİ) 4 3 Yanıtla
  • Yasin Yıldız:
    Öncesinde gelen tarihin en büyük zammı nı söylemezseniz en büyük indiirim olur ve buna da sevinirler 0 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    bizde zam yapmak ek vergi almak, vergi oranlarını yükseltmek, yeni vergiler almak için bahane çok ama herşeyin fiyatı artarken tek düşen enflasyon bununda iktisatta ilimde bilimde izahı yok 5 gün sonra enflasyon düşmüş olur müjde diye ballandıra ballandıra anlatırlar sırasıyla enflasyon düşüyor sabır edin, şükredin Allahın izniyle diye lafonten den masallar dinlemeye başlarız Akp standlarının önünde dans etmeye başlarız 0 0 Yanıtla
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