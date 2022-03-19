'Akasya Token' için iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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'Akasya Token' için iş birliği anlaşması imzalandı

19.03.2022 10:52
'Akasya Token' için iş birliği anlaşması imzalandı

Akasya, İyi Hareket İnovasyon Teknoloji A.Ş (Colony) ile 'Akasya Token' için iş birliği anlaşması imzaladı.

Akasya, İyi Hareket İnovasyon Teknoloji A.Ş (Colony) ile 'Akasya Token' için iş birliği anlaşması imzaladı.

Akiş GYO'nun yatırımcısı olduğu Akasya, müşteri deneyimini dijital dünyanın olanakları ile birleştirmek üzere yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini duyurdu. İş birliği kapsamında, blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili anlaşma imzaladı.

"AKASYA TOKEN SEKTÖRDEKİ DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİRECEK"

Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alışveriş merkezi ziyaretçilerimize mevcut alışveriş deneyimlerine ek olarak her zaman yeni deneyim olanakları sunmayı hedefliyoruz. Akasya Token, blockchain teknolojisinin gelecekte getireceği olanaklara ilk erişim olanağı sunması açısından büyük fırsatlar içeriyor. Akasya Token bir ödeme aracı değil, bunun yerine 'utility token' olarak bilinen fayda bazlı bir token türü olarak geliştirildi. 'Utility token' olarak bilinen benzerlerinden AVM için yapılan ilk proje olması ile ayrışan Akasya Token'in sektördeki dinamikleri değiştireceğine inanıyoruz. Kullanıcılarımız için özel lounge alanından, kişiselleştirilmiş müşteri hizmetlerine, gece alışverişinden, öncelikli indirim fırsatlarına kadar pek çok ilki 'Akasya Token' ile hayata geçireceğiz. Ayrıca projemiz, Akasya AVM'nin NFT (non-fungible token) ve metaverse gibi perakende ile gayrimenkul sektörlerini derinden etkileyen makro trendlere erken adaptasyonu kapsamında, bu dünyaya atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor. Önümüzdeki dönemde Akasya AVM'nin metaverse dünyasında var olması dahil pek çok proje için fikir süreçlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"AVM'LERİN GELECEK VİZYONUNA REHBERLİK EDECEKTİR"

Colony Kurucu CEO, Ali Erhan Tamer, "Akasya'nın token ekonomisine olan inancına ve uzun vadeli metaverse hedeflerine yol arkadaşlığı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Akasya Token projesi alışveriş merkezlerinin gelecek vizyonuna rehberlik etmesi açısından fazlasıyla önemsediğimiz bir proje. Sadece arzı ile değil sonrasında sunacağı faydalar ile örnek teşkil edecek bu proje için tüm Akasya ekibine bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.


YORUMLAR
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alışveriş, Kripto, token, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Akasya Token' için iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika


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