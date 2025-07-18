Akbank, Euromoney Ödüllerinde Dört Kategori Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank, Euromoney Ödüllerinde Dört Kategori Kazandı

Akbank, Euromoney Ödüllerinde Dört Kategori Kazandı
18.07.2025 10:48
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Akbank, Euromoney 'Mükemmellik Ödülleri 2025'te dört kategoride ödül alarak büyük başarı gösterdi.

Akbank, Euromoney tarafından düzenlenen 'Awards for Excellence 2025' kapsamında dört ayrı kategoride ödül kazandı.

Akbank, Euromoney tarafından düzenlenen "Awards for Excellence 2025 - Mükemmellik Ödülleri 2025" kapsamında dört ayrı kategoride ödül kazandı. Müşteri deneyiminde hem Orta ve Doğu Avrupa'nın hem de Türkiye'nin En İyi Bankası seçilen Akbank, benzer bir başarıya net sıfır stratejisiyle de imza atarak Orta ve Doğu Avrupa'nın ve Türkiye'nin Net Sıfıra Geçiş Stratejisinde En İyi Bankası seçildi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Akbank olarak dijitalleşme ve sürdürülebilirliği sadece bir trend olarak değil, kurum kültürümüzün temel yapı taşları olarak benimsiyoruz. Müşterilerimize en iyi deneyimi sunarken, aynı zamanda iklim kriziyle mücadelede sorumluluk alan ve toplumsal fayda sağlayan bir banka olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Euromoney gibi itibarlı bir kuruluşun hem Türkiye'de hem de Orta ve Doğu Avrupa'da bu alanlarda bizi lider seçmesi, bu stratejik yaklaşımımızın uluslararası düzeyde takdir gördüğünü gösteriyor" dedi.

"Dijitaldeki müşteri trafiğimiz tüm zamanların en yüksek seviyelerinde"

Gür açıklamalarına şöyle devam etti: "Akbank'ta müşteri odaklı bütünsel bir dijital dönüşüm sürecini yönetiyoruz. Müşteri Deneyiminde hem Orta ve Doğu Avrupa'nın hem de Türkiye'nin En İyi Bankası seçilmemiz de müşteriyi kalbine alan yeniliklerimizin sonucu. Müşterilerimizle temas ettiğimiz her noktada kolaylık, erişilebilirlik ve mükemmeliyeti hedefliyor, inovatif hizmetleri Türk bankacılık sektörüyle buluşturuyoruz. Proaktif Asistan senaryolarımızla Akbank Mobil üzerinden müşterilerimize özel teklifler öneriyor; Türkiye'nin en kapsamlı müşteri ödüllendirme hizmeti "Mobilin Akbanklısı" ile bankacılık faydalarının ötesinde, günlük yaşam fırsatları sunuyoruz. Dijitaldeki yetkinliklerimizle birlikte bugün dijital aktif penetrasyonumuz yüzde 85'in üzerinde. Dijitaldeki müşteri trafiğimiz de tüm zamanların en yüksek seviyelerinde. Bu sayıyı her gün yukarıya taşımak için global düzeyde de gözlerin çevrildiği yeni fikirler üretmeye devam edeceğiz."

"Müşterilerimizin yeşil dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz"

"2024 yılında oluşturduğumuz Akbank Net Sıfır Stratejisiyle kredi portföyümüzde iklim riski azaltımı, karbonsuzlaşması ve karbonsuzlaşmayı hızlandıran finansman mekanizmalarına odaklanıyoruz" diyen Gür, "Sürdürülebilir Finansman Ekosistemimizle müşterilerimizin düşük karbonlu faaliyetlere geçişini destekleyen ürün, hizmet ve iş birlikleri sunuyor; yeşil dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz. Karbon yoğun sektörlerdeki müşterilerimizin Net Sıfır karbon hedeflerini ve stratejilerini yakından takip ediyor, farklı ihtiyaçlarına uygun finansman modelleri ve özel çözümler geliştiriyoruz. Bütün bu çalışmalarımızla, Orta ve Doğu Avrupa'nın ve Türkiye'nin Net Sıfıra Geçiş Stratejisinde En İyi Bankası seçilmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaan Gür, Türkiye, Ekonomi, Finans, Akbank, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank, Euromoney Ödüllerinde Dört Kategori Kazandı - Son Dakika

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