Akbank'ın 2024 Kredi Desteği 1.728 Trilyon TL - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank'ın 2024 Kredi Desteği 1.728 Trilyon TL

Akbank\'ın 2024 Kredi Desteği 1.728 Trilyon TL

Akbank, 2024'te toplam 1.728 trilyon TL kredi desteği sağladı, aktifleri 2.653 trilyon TL'ye ulaştı.

30.01.2025 20:04
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Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "2024 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 376 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 728 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 633 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 2 trilyon 653 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank'ın 2024 yılı finansal performansı üzerine açıklamalarda bulundu. Gür, "2024 yılında küresel ekonomik faaliyet dirençli seyrini korurken, enflasyondaki düşüş gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerini beraberinde getirdi. Türkiye'de ise bankacılık sektörü sıkı para politikasının getirdiği fonlama maliyet artışı ve makro ihtiyati tedbirler neticesinde karlılık açısından zorlu bir yıl geçirse de ekonomideki dengesizliklerin giderilebilmesi ve risklerin azaltılabilmesi için atılan adımlar öngörülebilirliği artırdı. Bankamız bu süreçte Türk ekonomisini desteklemeye devam etti" dedi.

"2024 yılında güçlü sermayemizle ekonomimize 1 trilyon 728 milyar TL kredi desteği sağladık"

Ekonomiye sağladıkları kredi desteğine vurgu yapan Gür, "2024 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 376 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 728 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 633 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 2 trilyon 653 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 20,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla,reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız bu yıl 9 milyar 490 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 42 milyar 362 milyon TL konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaan Gür, Ekonomi, Finans, Akbank, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'ın 2024 Kredi Desteği 1.728 Trilyon TL - Son Dakika

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