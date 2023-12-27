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Akbank'ın MSCI ÇSY derecelendirmesi 'A'ya yükseldi - Son Dakika
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Akbank'ın MSCI ÇSY derecelendirmesi 'A'ya yükseldi

Akbank, MSCI derecelendirmesinde notunu 'A'ya yükselterek şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim risklerine karşı direncini artırdı. Bankanın sürdürülebilirlik notu son 2 yılda 3 kademe yükselmiş oldu.

Akbank\'ın MSCI ÇSY derecelendirmesi \'A\'ya yükseldi
27.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:39
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Akbank, şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) risklerine karşı direncini ölçen MSCI derecelendirmesinde notunu 'A'ya yükseltti. Böylece son 2 yılda sürdürülebilirlik notunu 3 kademe artırmış oldu.

Akbank'ın MSCI ÇSY derecelendirme notu, Aralık 2023 itibarıyla, BBB'den A'ya yükseldi. Çevresel, sosyal ve yönetişim konularında gerçekleştirilen değerlendirmede, bankanın sürdürülebilirlik performansındaki önemli gelişme dikkat çekti. Bankanın edindiği bu önemli başarı, sürdürülebilir finansman, yetenek yönetimi, kurumsal davranış gibi bankanın merkezine aldığı sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ve şeffaflık uygulamalarının bir sonucu olarak öne çıktı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Banka olarak tüm faaliyetlerimizin odağına sürdürülebilirliği alıyoruz. Türkiye'yi geleceğe taşıyan banka olma hedefiyle sektöre örnek olan ÇSY uygulamalarına imza atmış bir banka olarak, yönetim kurulumuz, sürdürülebilirlik komitemiz ve tüm Akbanklıların titiz çalışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişinde, net sıfır hedeflerine ulaşmasında ve toplumsal ve çevresel gelişiminde öncü rol oynamaktan gurur duyuyoruz. Bu alandaki gelişimiyse ölçülebilir hedefler ve şeffaf bir raporlamayla takip ediyoruz. Bu kapsamda bağımsız bir kurum olan MSCI ÇSY derecelendirmesini de bu çabaların ölçümlenmesi açısından çok önemli buluyoruz. 2021 yılından bu yana yürüttüğümüz özverili çalışmalarla, MSCI gibi prestijli bir platformda notumuzu 3 kademe artırarak A seviyesine çıkartmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişme, sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığımızın bir yansımasıdır" dedi.

Yapılan açıklamaya göre banka, 2021 yılından beri sürdürülebilir bir gelecek için toplamda 174 milyar TL destek sağlayarak '2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı' hedefinin yüzde 87'sine ulaştı. Banka, sürdürülebilirlik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeyi ve 2050 yılına dek 'net sıfır banka' olma hedefi doğrultusunda sunduğu değeri güçlendirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Akbank'ın MSCI ÇSY derecelendirmesi 'A'ya yükseldi - Son Dakika
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