Akbank'ta Kadın Üye Oranı Yüzde 40’a Çıktı

25.03.2026 10:28
Akbank, yeni kadın üyelerle yönetim kurulundaki kadın oranını yüzde 40'a çıkardı, hedefi aştı.

Akbank, yönetim kuruluna katılan 3 yeni üyeyle toplamda 4 kadın üyeye ulaşarak BIST 30 ve Bankacılık Endeksi ortalamalarının üzerine çıktı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, 2027 sonuna kadar yönetim kurulunda kadın üye oranını "en az yüzde 30 seviyesine taşıma" yönündeki hedefini erken dönemde aşarak yüzde 40 oranına ulaştı.

Kurumsal yönetim anlayışını "çeşitlilik", "kapsayıcılık" ve "liyakat" temelinde güçlendiren Akbank, bu adımıyla sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de kadın temsili konusunda en ileri uygulamalara sahip finans kurumları arasında yer alma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Bu kapsamda, Akbank Yönetim Kuruluna katılan yeni kadın üyeler, Serra Akçaoğlu, Tülin Erdem ve Zeynep Uras oldu.

Uluslararası bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Serra Akçaoğlu, Ocak 2020-Eylül 2025 döneminde Citigroup Londra'da Kurumsal ve Ticari Bankacılık kapsamında yabancı sermayeli firmaların iştiraklerinden sorumlu Bölge Başkanı olarak görev yaptı.

Citibank AŞ'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Akçaoğlu, Citi'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki pek çok ülkedeki kurumsal bankacılık faaliyetlerini yönetti.

Tülin Erdem de lisans ve yüksek lisans derecelerini iktisat, doktora derecesini ise işletme alanında tamamlayarak, akademik kariyeri boyunca UC Berkeley ve New York University bünyesinde Pazarlama Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Erdem, karar alma süreçleriyle risk yönetimi konularında çalışmalar yürüttü.

ABD'de Apple-Samsung, Google ve Amazon gibi küresel teknoloji şirketlerini kapsayan yüksek profilli davalarda bilirkişi olarak görev alan Erdem, ABD kamu kurumlarına tüketici finansmanı ve korunması konularında uzman raporları sundu.

Şirketlere denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan PwC bünyesinde 38 yıllık kariyeri boyunca Türkiye'de ve küresel organizasyonda liderlik görevleri üstlenen Zeynep Uras da PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Liderliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kariyeri boyunca finansal hizmetler ve bankacılık sektörü başta olmak üzere denetim, satın alma ve halka arz projelerine liderlik eden Uras'ın, kamu otoriteleriyle ilişkilerin yönetimi ile finansal risk yönetimi alanlarında deneyimi bulunuyor.

"Kadınların yönetimde eşit ve güçlü şekilde temsil edildiği bir liderlik anlayışını benimsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Akbank için güçlü yönetimin farklı bakış açılarıyla kurulduğunu belirtti.

Bu anlayış doğrultusunda, kadınların yönetimde eşit ve güçlü şekilde temsil edildiği bir liderlik anlayışını benimsediklerini vurgulayan Sabancı, şunları kaydetti:

"Yönetim Kurulumuza katılan üç yeni kadın üyemizle vites artırıyor, bankamızın karar alma kapasitesini bir üst seviyeye taşıyoruz. Yeni yönetim kurulu atamalarımızla birlikte hem nitelikli liderleri bankamıza katmaktan hem de kadın yönetim kurulu oranında küresel standartların ötesinde konumlanmaktan çok mutluyuz. Yönetim Kurulumuza güç katan yeni üyelerimizi kutluyor, birlikte çalışmayı heyecanla bekliyoruz."

Kaynak: AA

