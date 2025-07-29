Akbank'tan 1.98 trilyon TL kredi desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank'tan 1.98 trilyon TL kredi desteği

Akbank\'tan 1.98 trilyon TL kredi desteği
29.07.2025 19:07
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Akbank, 2025'in ilk yarısında Türk ekonomisine toplam 1 trilyon 980 milyar TL kredi sağladı.

Akbank, Türk ekonomisine 2025'in ilk yarısında 1 trilyon 980 milyar TL kredi desteği sağladığını açıkladı.

Akbank, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın 2025 yılı ikinci çeyrek finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "İkinci çeyrek hem küresel hem yerel piyasalarda belirsizliklerin ve dalgalanmaların hissedildiği bir dönem oldu. Türkiye'de hızla hayata geçirilen sıkılaşma adımları, bu dalgalanmaları azaltarak finansal istikrarı destekledi. Enflasyondaki düşüş eğiliminin de devam etmesiyle birlikte faiz indirim sürecinin yeniden başlaması için uygun bir zemin oluştu. Bu süreçte, her zaman olduğu gibi, Akbank ve Türk bankacılık sektörü ülke ekonomisini güçlü bir biçimde desteklemeyi sürdürdü" dedi.

"2025'in ilk yarısında ekonomimize 1 trilyon 980 milyar TL kredi desteği sağladık"

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti, "2025'in ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 561 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 980 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 890 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 2 trilyon 984 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 19,4 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2025 yılının ilk yarısında 5 milyar 620 milyon TL vergi gideri sonrası 24 milyar 852 milyon TL konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kaan Gür, Türkiye, Ekonomi, Akbank, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'tan 1.98 trilyon TL kredi desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akbank'tan 1.98 trilyon TL kredi desteği - Son Dakika
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