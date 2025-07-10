Akbank, Yapay Zeka Ödüllerinde Dört Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank, Yapay Zeka Ödüllerinde Dört Ödül Kazandı

10.07.2025 10:03
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Akbank, AI in Finance Awards 2025'te yapay zeka çözümleriyle uluslararası başarı elde etti.

Akbank, Global Finance tarafından bu yıl ilki düzenlenen "AI in Finance Awards 2025" (Finansta Yapay Zeka Ödülleri 2025) kapsamında dört büyük ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, ödül kapsamında Yapay Zeka çözümleriyle "Yapay Zekada Türkiye'nin ve Batı Avrupa'nın En İyi Bankası", "Akbank LLM" ile "Ödeme İşlem Yönetiminde Türkiye'nin ve Batı Avrupa'nın En İyi Bankası" ödüllerini kazanarak uluslararası bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, başarılarının temelinde 2017'den bu yana sürdürdükleri kararlı ve vizyoner yapay zeka çalışmalarının yer aldığını belirtti.

Gür, her adımlarında "yapay zeka destekli bankacılığın Türkiye'deki en güvenilir adresi olma" hedefiyle ilerlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın Global Finance gibi saygın bir uluslararası yayın tarafından dört ayrı ödülle taçlandırılmasının yapay zekadaki gücümüzü ve güvenirliğimizi vurguladığına ve ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi gösterdiğine inanıyoruz. Sorumlu Yapay Zeka Manifestomuzda duyurduğumuz gibi, toplumsal fayda ve sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dayanıklılık ve veri gizliliğinde oluşan ilkelerimiz ışığında çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Akıllı ve kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunuyoruz"

Yapay zekada hem Türkiye'nin hem de Batı Avrupa'nın En İyi Bankası seçilmelerinin arkasında, kullanıcılarıyla tüm temas noktalarında sundukları yapay zeka çözümlerinin yer aldığını aktaran Gür, şu ifadeleri kullandı:

"Mobil uygulamamızdan çağrı merkezimize kadar her noktayı aynı seviyede geliştiriyor, akıllı ve kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunuyoruz. Bütüncül yapay zeka anlayışımızla müşteri deneyiminin merkezine geleceğin teknolojilerini koyuyoruz. Ödeme işlem yönetimindeki başarılarımızı ise Akbank LLM büyük dil modeli tabanlı çözümlerimizle kazandık. Akbank'ın bankacılığa özel uyarladığı açık kaynaklı büyük dil modeli, ödeme işlemlerinde hız, doğruluk ve verimliliği bir araya getirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyor. Bu da bizi sadece Türkiye'de değil, Batı Avrupa'da da bir referans noktası haline getiriyor. Yapay zeka devrimine en erken hazırlanan bankalardan biri olarak müşterilerimize geleceğin bankacılığını bugünden sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Batı Avrupa, Yapay Zeka, Teknoloji, Kaan Gür, Türkiye, Ekonomi, Finans, Akbank, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank, Yapay Zeka Ödüllerinde Dört Ödül Kazandı - Son Dakika

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