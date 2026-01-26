Akçaabat'ın meyve sebze fabrikasının ürünleri market raflarında yerini aldı - Son Dakika
Ekonomi

Akçaabat'ın meyve sebze fabrikasının ürünleri market raflarında yerini aldı

26.01.2026 10:18  Güncelleme: 10:20
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde faaliyet gösteren Akçahasat Tesisi, yerel meyveleri işleyerek market raflarına sunmaya başladı. Trabzon hurması, aronya ve kokulu üzüm gibi ürünler, meyve suyu, reçel ve marmelat gibi çeşitlere dönüştürülerek tüketiciyle buluşuyor. Projenin yerel üreticiyi destekleme ve Akçaabat'ı markalaştırma açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

Trabzon'da Akçaabat ilçe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akçahasat Tesisi'nde işlenen yerel meyveler artık market raflarında yerini almaya başladı. Trabzon hurması, aronya ve kokulu üzüm gibi yöresel ürünler; kurutma, işleme, meyve suyu, reçel ve marmelat gibi ürün süreçlerinden geçirilerek Akçahasat markasıyla tüketiciyle buluşturuluyor.

Projenin; yerel üreticiyi destekleme, tarımsal çeşitliliği artırma, ekonomiye katma değer sağlama ve Akçaabat'ı markalaştırma açısından önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçahasat'ın yalnızca bir gıda üretim tesisi değil, aynı zamanda yerel kalkınma modeli niteliği taşıdığını söyledi. Ekim "Akçahasat markamızla yöremizin bereketini teknolojiyle buluşturuyoruz. Trabzon hurması, aronya ve kokulu üzüm gibi meyveleri işleyerek meyve suyu, reçel ve marmelat gibi ürünlere dönüştürüyoruz. Böylece yerel üretim katma değerli hale geliyor; üreticimiz kazanıyor, tüketicimiz kaliteli ve sağlıklı ürünlerle buluşuyor. Amacımız üreterek büyüyen bir Akçaabat" dedi.

Başkan Ekim özellikle tesislerinde işlenen aronya meyvesine dikkat çekerek "Aronya, son yıllarda dünyada önemli bir süper gıda olarak kabul edilen, antioksidan değeri çok yüksek bir ürün. İlçemizde de yetişmesi mümkün olan bu meyveyi tesislerimizde işleyip paketleyerek raflara taşıyoruz. Hem üreticiyi teşvik ediyor hem de Akçaabat'ı bu alanda marka haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Yerel ürünün yerel markaya dönüşmesi bizim için çok kıymetli. Akçaabat sadece kültür ve turizm değil; tarım ve gıda işleme alanında da güçlü bir marka olabilir. Bu tesiste yürüttüğümüz çalışmalar bunun ilk örneğidir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Akçaabat, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

