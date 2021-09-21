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Akçakale'ye doğalgaz müjdesi - Son Dakika

Akçakale'ye doğalgaz müjdesi

21.09.2021 16:03
Akçakale'ye doğalgaz müjdesi, System.String[]

Sahada alt yapı çalışmaları sürdüren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, makamında görüştüğü doğalgaz firması yetkililerinden en kısa sürede doğalgaz dağıtımının yapılması konusunda söz aldı.

Sahada alt yapı çalışmaları sürdüren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, makamında görüştüğü doğalgaz firması yetkililerinden en kısa sürede doğalgaz dağıtımının yapılması konusunda söz aldı.

Sınırda yıldız ilçe oluşturma hedefi ile pek çok projeye öncülük eden Başkan Yalçınkaya modern ısınmada da doğalgaz projesinin Akçakale'de hayata geçirilmesini sağladı. Bakanlık düzeyinde yapılan görüşmelerin ardından proje için saha çalışmaları başlatıldı ve çalışmalar tüm hızıyla sürdürülürken Başkan Yalçınkaya bu kez doğalgaz dağıtımının hızla gerçekleştirilmesi için harekete geçti. Makamında doğalgaz şirketinin yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Yalçınkaya çalışmalar hakkında bir toplantıya yaptı. Toplantıya doğalgaz şirket yetkilileri ile Belediye Başkan Yardımcıları Halef Karataş ve Mehmet Yaşarer ile teknik ekip katıldı. Toplantıda Başkan Yalçınkaya doğalgaz dağıtımı için ön hazırlıkların başlatılması gerektiğini belirtti. Yetkililer de çalışmaların başlatılacağını dile getirdi.

Konuya dair açıklama yaparak doğalgaz dağıtımı için yol haritasını belirlediklerini söyleyen Başkan Yalçınkaya "Sınırda yıldız ilçe oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Bunlardan en önemlisi doğalgazın Akçakale'ye getirilmesi. Firma, doğalgazın organize sanayi bölgesinden buraya taşınması ile ilgili son sürat işini yapıyor. Ana hattın yapımı devam ederken burada dağıtımını yapacak olan firmasının yetkilileri ile görüştük ve bir yol haritası belirledik. Bizim kendilerine ana hattın yapımını beklemeden buradakini dağıtımını gerçekleştirmek istediğimizi söyledik. Dağıtım işine başlayacaklar. Bunun dağıtımı, bağlanması, abonelere ulaştırılması çalışmalarına devam edecekler. Hat bağlandığı andan itibaren doğalgazı hemen faaliyete sokmayı planlıyorlar. Akçakale'ye en kısa sürede doğalgaz getirilmesi için çalışıyoruz" dedi ve çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını diledi. - ŞANLIURFA

Akçakale'ye doğalgaz müjdesi
Akçakale'ye doğalgaz müjdesi
Akçakale'ye doğalgaz müjdesi

Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Doğalgaz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akçakale'ye doğalgaz müjdesi - Son Dakika Ekonomi


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