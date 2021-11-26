Akdeniz Chemson en fazla ihracat yapan ikinci kimya şirketi

OYAK Grubu Kimya Şirketleri bünyesinde hizmet veren Akdeniz Chemson, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödülleri'nde kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında, 101 milyon 398 bin 483 dolarlık ihracat tutarı ile bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 110 ülkeye satış yapan Akdeniz Chemson, hizmet verdiği sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörüne tek noktadan hizmet sunmayı hedefliyor.

Odak pazarları Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu olan şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen üretim tesisleriyle faaliyet gösteriyor. Kimya portföy şirketi olma hedefiyle farklı sektörler için yeni kimyasalların üretimine odaklanırken, sürekli geliştirilen modern üretim tesislerinde PVC katkı kimyasalları ve ara mamulleri üretimine devam ediyor.