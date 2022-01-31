Üye Girişi
Akdoğan: "Tak, sanayi sitesi ile ilgili esnafa ve kamuoyuna hesap vermelidir" - Son Dakika

Akdoğan: "Tak, sanayi sitesi ile ilgili esnafa ve kamuoyuna hesap vermelidir"

31.01.2022 14:31
Akdoğan: "Tak, sanayi sitesi ile ilgili esnafa ve kamuoyuna hesap vermelidir"

Gürhan Akdoğan, BESOB'un Bursa Büyük Sanayi Sitesi adıyla Kestel'e inşa ettiği, ancak 14 yıldır bir türlü bitiremediği projeyi değerlendirdi.

Gürhan Akdoğan, BESOB'un Bursa Büyük Sanayi Sitesi adıyla Kestel'e inşa ettiği, ancak 14 yıldır bir türlü bitiremediği projeyi değerlendirdi.

Gürhan Akdoğan, yaptığı açıklamada, "Büyük sıkıntılarla devam eden ve bunca yıldır bitirilemeyen projenin 14. yılına girdik. BESOB Başkanı Arif Tak'ın sürekli mazeretler ürettiği konulara açıklama getirmek isterim. Tak projeyi başarısızlığa sürükleyen gerçek nedenleri görmezden gelerek ve kendinden başka herkesi de suçlayarak, işin içinden kurtulmaya çalışmakta proje bitirilemediği gibi sonuçta da maalesef bu yaklaşımı büyük bir esnaf topluluğunu da mağdur etmiştir. Montania Otelde bir çok katılımcı ile yaptığımız toplantıda, aynen şunu sordum kendisine: (Neden Bursa'nın dört bir yanında dağınık bir tabloda faaliyet gösteren esnafın bir sanayi sitesine kavuşturularak teknolojik bir ortam kazanmasına karşısın?). Kendisi de aynen şöyle cevap verdi: (Senin projeni ayakta alkışlarım. Senin projen AK Parti'ye yarar, işte bu sebepten ötürü bu projenin hayata geçmemesi için ne gerekiyorsa yaparım. Davalardan da vazgeçmeyeceğiz). En hafif deyimi ile hani bu kadar da olmaz dedirten, ispata muhtaç gerçek dışı, mesnetsiz bir isnat olup, uydurma ve yalan yanlış ifadelerle dolu. Rahmetli Emir Ali usta dışında hepsi yaşıyorlar biri çıksın da o sözleri söylediğimi söylesin. Hatırlatayım Mimar ve aynı zamanda şehir plancısı olan Osman Ayradilli o toplantıda uzmanlık alanından bakarak, proje ile ilgili geniş bir değerlendirme yaptıktan sonra bu projenin öngörülen maliyetlerin en az üç katı bedelle bitebileceğini, bu maliyetlerle bitmesinin mümkün olmadığını, proje fizibilitesinin yanlış olduğunu söyledi. Şehir planlaması açısından yanlış olduğunu daha yakın olmasına rağmen Otosansit'te bile sürecin yıllar sürdüğünü, ulaşım sorunları yaşanacağını bunun düşünülmediğini projenin tüm taraflarla birlikte planlanmadan sonuç alınamayacağı gibi onlarca kriteri teknik olarak ortaya koydu. O ortamda hepimiz bu ve buna benzer değerlendirmeleri yaparken, ben de kalkıp projeyi alkışlayacağım, Akıllara zarar, sübjektif, rasyonellikten uzak, bırakın Arif Tak'ı onlarca yıldır oluşturduğum kimliğimi böyle basit bir yaklaşımla yok edebilir miyim? Arif Tak herhalde gündem değiştirecek kendine bir kurtuluş yolu arıyor" diye konuştu. - BURSA

Akdoğan: Tak, sanayi sitesi ile ilgili esnafa ve kamuoyuna hesap vermelidir

YORUMLAR
500

Kestel, Esnaf, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akdoğan: 'Tak, sanayi sitesi ile ilgili esnafa ve kamuoyuna hesap vermelidir' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:21 43 ilin geçiş güzergahı yoğun sise teslim!
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:16 Trans olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi konuştu: Onun arkasındayım
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
13:53 Kahreden ölüm! Bizim Köyün Kızları programının yarışmacısı Kübra Ece intihar etti
13:34 Son seçim anketinde rakamlar birbirine çok yakın! Sonucu HDP'nin tutumu belirleyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:37:36. #1.12#
SON DAKİKA: Akdoğan: "Tak, sanayi sitesi ile ilgili esnafa ve kamuoyuna hesap vermelidir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement