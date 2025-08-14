Akenerji Yılın İlk Yarısında 592 Milyon TL FAVÖK Açıkladı

Akenerji, yılın ilk yarısında 592 milyon TL FAVÖK oluşturduğunu duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji, elektrik piyasasında fiyat baskısının devam ettiği ilk altı ayda, santrallerini maksimum verimlilikte işletip maliyet optimizasyonu yaparak nakit oluşturma gücünü muhafaza etti ve 9,6 milyar TL satış geliri, 592 milyon TL FAVÖK açıkladı. Yılın ilk yarısında şirketin net zararı ise 537 milyon TL oldu.

"Zorlu piyasa koşullarına rağmen FAVÖK oluşturmaya devam ediyoruz"

Akenerji CFO'su Özge Özen Aksoy, "Elektrik piyasasında uzun süredir devam eden fiyat baskısı, kar marjlarını daraltıyor. Bununla beraber geçtiğimiz yıla kıyasla daha kurak bir kış ve ilkbahar yaşadık. Bu da hidroelektrik santrallerinin üretimini sınırladı. Enerji sektöründeki tüm şirketleri etkileyen bu zorlu koşullara rağmen kaynak bakımından çeşitlendirilmiş üretim portföyümüzü optimum verimlilikte kullanarak nakit akışımızı ve finansal sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan FAVÖK'ümüzü istikrarlı bir seviyede tutmaya devam ediyoruz" dedi.

"İlk altı ayda üretimimizi yüzde 9,5 artırdık"

Akenerji Genel Müdürü Hakan Yıldırım ise elektrik piyasasındaki tavan fiyat uygulamasının karlılık üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, "Geçtiğimiz Nisan ayı itibarıyla doğal gaz tarifelerine yapılan yüzde 25 oranındaki zamma karşın, tavan fiyatın yalnızca yüzde 13,3 artırılarak 3.400 TL/MWh seviyesine getirilmesi doğal gaz santrallerinin karlılığı üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Buna karşın kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 75'ini oluşturan Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'mizi, portföyümüzdeki yedi hidroelektrik santrali ve bir rüzgar santrali ile birlikte maksimum verimlilikte çalıştırarak yılın ilk ayında toplam elektrik üretimimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artırdık. Böylece nakit akışımızı sürdürülebilir bir seviyede tutmayı başardık ve FAVÖK oluşturduk. Yılın ikinci yarısında da verimliliği ön planda tutarak ülke ekonomisi için değer oluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL