Akfen GYO'dan 2021 yılında 2.1 milyar TL'lik kar

2021 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2.1 milyar TL'lik kara ulaştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, "2022 yılında bu gücü paydaşlarımızın azami faydasını sağlayacak şekilde değerlendireceğiz" dedi.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO)2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2021 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin sermayesi 7 kat artışla 1.3 milyar TL'ye ve öz kaynakları 6 kat artarak 4.3 milyar TL'ye dayandı. Şirket bir önceki yıl 240 milyon TL zararda iken, 2021 yılında 2.1 milyar TL'lik kara ulaştı.

Şirketin finansallarını güçlendirecek ve büyütecek önemli bir dizi iyileşmeye imza attıklarını belirten Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, "Mevcut finansallarımızın güçlendirilip, birçok alanda şirketin gelecek vizyonunun öne çıkarılmasına yönelik 2021 yılında art arda yeni kararları uygulamaya sokan şirketimiz, bu adımların sonuçlarını fazlasıyla aldı. 2021 finansal sonuçlarına göre bulunduğumuz her alanda rekor büyüme gerçekleştirmeyi başardık. 2022 yılında bu gücü paydaşlarımızın azami faydasını sağlayacak şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

240 MİLYON TL'LİK ZARAR 2.1 MİLYAR TL KARA DÖNÜŞTÜ

Rapora ilişkin detayları aktaran Karaağaoğlu, "Şirketin sermayesi 184 milyon TL'den 7 kat artışla 1.3 milyar TL'ye çıkarken, şirketin öz kaynakları 6 kat artarak 718 milyon TL'den 4 milyar 357 milyon TL'ye ulaştı. 2.9 milyar TL olan toplam aktifler ise 2.5 kat artışla 6.9 milyar TL'ye dayandı. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin toplam değeri yine 2.5 kat artışla 2.7 milyar TL'den, 6.2 milyar TL'ye çıktı. Şirketimiz, 2021 yılında attığı adımlarla, net işletme sermayesi eksi 490 milyon TL'den artı değere ulaştı. Şirketin net borcu 200 milyon Euro'dan yüzde 37'lik azalışla 127 milyon Euro'ya geriledi. Bir önceki yıl 240 milyon TL zararda iken, 2021 yılında 2.1 milyar TL'lik kara ulaştık" dedi.

Şirketin portföy gelirlerinin Euro bazında 2.5 kat arttığını kaydeden Karaağaoğlu, "Öte yandan gelirler bakımından bir yıllık dönem içerisinde daha önce elde ettiğimiz 17.2 milyon Euro'luk gelir rekoru, 17.7 milyon Euro'ya çıktı. 2020 yılında Accor'un işlettiği 19 otelde doluluk oranları yüzde 33 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2021'de yüzde 55'e geldi" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ İLK YILDA ÖNEMLİ İYİLEŞMEYE İMZA ATTIK"

"Yaşanan salgının sektörümüze ve şirketimize olumsuz etkilerini görmeye başlar başlamaz sermaye artırımları, yeni varlık alımları, tahvilin hisseye çevrilerek itfası, otel kiralama sözleşmelerindeki iyileşme ve işletme giderlerindeki azalma ile daha güçlü bilanço ve gelir tablosu hedefledik. Ortaya çıkan sonuçlar daha ilk yılımızda önemli bir iyileşmeye imza attığımızı gösteriyor" diyen Karaağaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

Azalan borç ve artan gelirle daha erken dönemde temettü dağıtımı ve yeni yatırım stratejisiyle yola devam ettiklerine dikkat çeken Karaağaoğlu, "Yepyeni bir döneme giren ve nakit fazla üreten bir yapıya kavuşan Akfen GYO, borç ve gelir dengesi sürdürülebilir hale gelen ve finansal yapısı hızla büyüyen ve güçlenen bir şirket haline geldi. 2022 yılında bu gücü paydaşlarımızın azami faydasını sağlayacak şekilde değerlendireceğiz."