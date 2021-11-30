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Akfen Holding'in sanat alanı Loft Art, Humano sergisiyle kapılarını açtı - Son Dakika

Akfen Holding'in sanat alanı Loft Art, Humano sergisiyle kapılarını açtı

30.11.2021 11:31
Akfen Holding'in sanat alanı Loft Art, Humano sergisiyle kapılarını açtı

Akfen Holding'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, ilk sergisi Humano ile kapılarını açtı.

Akfen Holding'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, ilk sergisi Humano ile kapılarını açtı.

Akfen Holding'in açıklamasına göre, 45. kuruluş yılını kutlayan holding, sanat alanında sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği önemli bir adımı hayata geçirdi.

Şirket, İstanbul Levent'teki Nisbetiye On adresinde Loft Art isimli bir sanat alanı açtı. Loft Art'ın ilk sergisi olan Humano (İnsan ve Keşif), Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ev sahipliğinde iş ve sanat dünyası temsilcilerinin katıldığı ön gösterimle kapılarını açtı. Loft Art'taki sergilerde satışı yapılan eserler Akfen Holding çatısı altında kadın, genç ve çocukları merkezine alan çalışmalarda bulunan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) projelerine de kaynak olacak. Sergi, 2 Ocak'a kadar gezilebilecek.

"Bağımsız ve genç sanatçılara alan oluşturduk"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak tasarladıkları Loft Art'ın galeri anlaşması olmayan, bağımsız ve genç sanatçılara hitap edecek bir sanat alanı olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Loft Art'ın ilk sergisi Humano'nun 13 genç sanatçının eserleriyle başladığını kaydeden Akın, "2 ay boyunca serginin eserleri burada olacak, daha sonra her 2 ayda bir farklı sergilere ev sahipliği yapacak. Loft Art'ı hem sosyal sorumluluk anlamında kurucusu olduğumuz TİKAV'ın projelerine kaynak yaratacak hem de genç sanatçıları destekleyecek bir model olarak tasarladık." ifadelerini kullandı.

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın ise, Akfen'in sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren TİKAV'ın faaliyetlerinin merkezinde çocuk, genç ve kadınların bulunduğunu bildirdi.

Loft Art projesiyle destekledikleri alanlara sanatı da eklediklerini anlatan Akın, "Eğitim, sağlık, sanat ve kültür bakımından gençlerini eğiten, geliştiren, onlara kendilerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratan ve alanlar sağlayan toplumlar her yarışta madalya alır. Genç sanatçılara destek olgusunun nitelikli ve sürdürülebilir olması oldukça önemli. TİKAV olarak buradan hareketle Loft Art projemizi geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Satışı yapılan eserler TİKAV'a kaynak olacak

Loft Art, genç sanatçıları destekleyerek, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı ve bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Loft Art'ın ilk sergisi Humano'da Bahadır Hızol, Çağrı Gözkonan, Dilan Tanburoğlu, Doğukan Çiğdem, Duygu Artüz, Duygu Aydoğan, Emre Evcimen, Furkan Depeli, Kübra İnanç, Nil Büyükbayraktar, Oğuz Yeşilay, Orhan Gazi Keskin ve Ozan Dursun olmak üzere 13 bağımsız sanatçının eserleri yer alıyor.

Akfen Holding'in sanat alanı Loft Art, Humano sergisiyle kapılarını açtı
Akfen Holding'in sanat alanı Loft Art, Humano sergisiyle kapılarını açtı
Akfen Holding'in sanat alanı Loft Art, Humano sergisiyle kapılarını açtı
Akfen Holding'in sanat alanı Loft Art, Humano sergisiyle kapılarını açtı

Akfen Holding, İstanbul, Türkiye, Loft, Kültür Sanat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akfen Holding'in sanat alanı Loft Art, Humano sergisiyle kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi


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