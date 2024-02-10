Akfen Holding ve Grup Şirketleri CDP\'den B Notunu Aldı

Ekonomi

Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO uluslararası iklim değişikliği derecelendirme kuruluşu CDP'den B notunu aldıklarını duyurdu.

Çevre raporlama platformu olan Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi (CDP), 2023 yılı iklim değişikliği derecelendirme sonuçları açıkladı. İklim, su güvenliği ve ormansızlaşma alanındaki çalışmaların değerlendirildiği sonuçlara göre; Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) şirketleri başvuru yaptıkları ilk yılda en yüksek ikinci kademe B notunu alma başarısını gösterdi. Bu not sahibi şirketler, 'iklim konularında koordineli eylemde bulunan şirket' özelliğini taşırken, 'işlerinin çevresel etkilerini ele almış ve iyi bir çevre yönetimi sağlamıştır' olarak tarif ediliyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, İŞ STRATEJİMİZİN TEMEL BİR PARÇASIDIR"

Konuyla ilgili olarak Akfen Grup Sürdürülebilirlik Lideri ve Akfen Çevre ve Su Genel Müdürü Emre Sezgin, şu görüşleri paylaştı:

"Akfen Holding ve grup şirketleri olarak, dünyanın sürdürülebilir gelişim hedeflerine uyum sağlama ve bu doğrultuda ilerleme konusunda kararlıyız. Gezegenimizin karşı karşıya olduğu iklim krizi, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi önemli sorunlara çözümler üretme ve bu alanlardaki çabalarımızı artırma amacındayız. Katıldığımız ilk yılda CDP'den aldığımız B notu, bu yolda attığımız adımların doğru yönde olduğunu gösteriyor. Ancak hedefimiz sadece mevcut başarılarımızla yetinmek değil, tüm iş süreçlerimizde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini daha da entegre ederek, sürdürülebilirliği tüm alanlara yaymak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu bağlamda, Akfen Holding ve grup şirketleri olarak, yüksek bilinç ile inovasyon ve yeşil teknolojilere yatırım yapmayı, enerji verimliliğini artırmayı ve karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik, iş stratejimizin temel bir parçasıdır. Tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yönelik taahhüdümüzü sürdüreceğiz."

AKFEN GRUBU ŞİRKETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Çalışmalar hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"CDP'nin raporunda olumlu olarak işaret ettiği Akfen Yenilenebilir Enerji, geçen yıl da uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in kendisinden talepte bulunan şirketler içerisinden hazırladığı çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporunda tüm sektörler bazında dünyada ilk 30 şirket arasına girmişti. Akfen Yenilenebilir Enerji, 7 yıldan bu yana yıllık periyotlarda ESAP-AMR olarak da adlandırılan Çevre ve Sosyal Performans Yıllık Gözetim Raporu (Environmental and Social Performance - Annual Monitoring Report) hazırlıyor.

Tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Akfen Yenilenebilir Enerji, iklim değişikliği ile mücadele, biyoçeşitliliği koruma, çevresel ile sosyal yönetim ve bulunduğumuz bölgelerdeki paydaşların yaşam standartlarını artırma hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor.

Akfen GYO, hayata geçirdiği sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevre dostu projeleriyle 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürülebilirlik performansı yüksek kurumsal şirketlerin oluşturduğu Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil oldu."