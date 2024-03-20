Akfen Yenilenebilir Enerji, 2027'ye kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini artırmayı hedefliyor

Ekonomi

Akfen Yenilenebilir Enerji, 2027'ye kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini artırmayı hedeflediğini ve depolamalı üretim tesislerine yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güneş, rüzgar ve su kaynaklı yerli ve yenilenebilir enerji üretim yapan Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 700 megavat kurulu gücü bulunuyor.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada hibrit güneş enerjisi santralleri (GES) ve rüzgar enerjisi santralleri (RES) kapasite artışları ile depolamalı üretim tesisleri olmak üzere iki aşamada tamamlanacak olan yeni yatırım programının detaylarını paylaştı.

Program kapsamında ilk aşamada hibrit GES ve RES'lerden kapasite artışı sağlanacak.

Bu yıl başlayan ve Haziran 2025'te tamamlanması planlanan ilk aşama, hibrit GES ve RES ek kapasite artış yatırımlarından oluşuyor. İlave borçlanma yapılmaksızın tamamlanması planlanan toplam 150 ila 165 milyon dolarlık yatırımla şirketin kurulu gücüne yaklaşık 190 ila 200 megavat, üretimine ise 400 bin ila 425 bin megavatsaat katkıda bulunması hedefleniyor.

Söz konusu aşamanın şirket FAVÖK'üne 26 milyon dolar katkı sağlaması öngörülüyor. Hibrit GES santralleri, mevcut tesisin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) faydalanırken, RES'ler ürettikleri enerjiyi piyasa fiyatından satacak.

İkinci aşamada depolamalı üretim tesisleri devreye girecek. Yüzde 35 öz kaynak ve yüzde 65 proje kredisi ile finanse edilecek bu aşamanın, 2027 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

400 ila 440 milyon dolar yatırımla şirketin kurulu gücüne 295 ila 325 megavat, üretimine ise 950 bin ila 1 milyon 80 bin megavatsaat katkı sağlanması bekleniyor. FAVÖK katkısının ise yaklaşık 39 milyon dolar olacağı öngörülüyor. Depolamalı üretim tesisleri, faaliyete geçtikleri ilk 10 yıl boyunca ürettikleri elektriği YEKDEM kapsamında satacak.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akfen Yenilenebilir Enerji, bu yatırımlarla enerji sektöründe sürdürülebilirlik ve yenilikçilik adına önemli bir adım atmış olacak. Şirket, yenilenebilir enerji alanında yaptığı bu büyük yatırımlarla, hem ekonomik büyümeye katkı sağlamayı hem de çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi hedefliyor. Aynı zamanda, bu yatırımlar sayesinde yerel topluluklara istihdam sağlanması ve enerji sektöründe yeni teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi gibi ek faydalar da bekleniyor."