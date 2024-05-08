Akfen Yenilenebilir Enerji, Romanya'da faaliyet gösterecek şirketinin kuruluş ve tescil başvuru işlemlerini tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Akfen Yenilenebilir Enerji, Romanya'da faaliyet gösterecek şirketinin kuruluş ve tescil başvuru işlemlerini tamamladı

Akfen Yenilenebilir Enerji, Romanya\'da faaliyet gösterecek şirketinin kuruluş ve tescil başvuru işlemlerini tamamladı

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, Romanya'da enerji projeleri geliştirmek amacıyla kurulan SPV şirketinin kuruluş ve tescil başvuru işlemlerini tamamladığını duyurdu. Şirket, DEVVIS SERVICES S.R.L şirketi ile ortaklık anlaşması yaparak, SPV şirketini kurmuş ve şirketin yüzde 85 oranında kurucu ortak olmuştur.

08.05.2024 16:37
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Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, Romanya'da faaliyet gösterecek şirketinin kuruluş ve tescil başvuru işlemlerini tamamladığını duyurdu.

Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirket, Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin Romanya'da enerji projeleri geliştirilmesi amacıyla Romanya merkezli DEVVIS SERVICES S.R.L şirketi ile ortaklık anlaşması yaparak, bir Özel Amaçlı Mekanizma (Special Purpose Vehicle-SPV) şirketi kurulması ve 200 Rumen Leyi sermaye ile kurulacak SPV şirketine şirketimizin yüzde 85 oranla kurucu ortak olmasıyla ilgili olarak 27 Mart tarihinde KAP bilgilendirmesi yapılmıştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 7 Mayıs itibarıyla Romanya'da SUNWAY ENERGY S.R.L. adıyla SPV şirketinin kuruluş ve tescil başvuru işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akfen Yenilenebilir Enerji, Romanya'da faaliyet gösterecek şirketinin kuruluş ve tescil başvuru işlemlerini tamamladı - Son Dakika

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