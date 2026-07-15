Akhisar'da Tarım Kontrolleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Akhisar'da Tarım Kontrolleri Devam Ediyor

Akhisar\'da Tarım Kontrolleri Devam Ediyor
15.07.2026 14:31
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Akhisar'da tarım ekipleri, domates, biber ve pamuk alanlarında hastalık kontrolleri yaptı.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, domates, biber ve pamuk ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrollerini sürdürdü. Üreticilere bitki besleme ile hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda da yerinde bilgilendirme yapıldı.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçede üretimin yoğun olarak yapıldığı domates, biber ve pamuk ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi.

Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi korumaya yönelik sürdürülen saha çalışmaları kapsamında arazileri tek tek inceleyen teknik ekipler, bitkilerde görülebilecek hastalık ve zararlı unsurları yerinde kontrol etti.

Denetimlerin ardından üreticilerle bir araya gelen ekipler, bitki besleme uygulamaları, hastalık ve zararlılarla etkin mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi. Üreticilerin sorularını da yanıtlayan teknik personeller, doğru tarımsal uygulamaların önemine dikkat çekerek, muhtemel hastalık ve zararlıların erken tespit edilmesinin ürün kayıplarını önlemede büyük rol oynadığını belirtti.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin daha kaliteli ve verimli ürün elde edebilmesi amacıyla tarla kontrolleri ile bilgilendirme çalışmalarının sezon boyunca aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Akhisar'da Tarım Kontrolleri Devam Ediyor - Son Dakika

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