Akhisar\'da tescilli Domat zeytini hasadı başladı, Tarım Müdürlüğü üreticilerle buluştu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin hasat sezonu başladı. Coğrafi işaret tescilli Domat çeşidi zeytinlerin hasadının yapıldığı bahçelerde üreticilerle bir araya gelinirken, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin hasat sezonu başladı. İlçede coğrafi işaret tescilli Domat çeşidi zeytinlerin hasadına başlanırken, üreticiler bahçelerde yoğun mesaiye girdi.

Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Domat zeytinlerinin hasadının gerçekleştirildiği bahçe ziyaret edilerek üreticilerle bir araya gelindi.

Zeytin üretiminin önemli merkezlerinden Akhisar'da başlayan hasat sezonunun üreticiler açısından bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm üreticilere hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diledi.