Akıllı Telefon Üreticisi Xiaomi 2021'de Güçlü Gelir Artışı Kaydetti - Son Dakika
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Akıllı Telefon Üreticisi Xiaomi 2021'de Güçlü Gelir Artışı Kaydetti

27.03.2022 10:43
Akıllı Telefon Üreticisi Xiaomi 2021'de Güçlü Gelir Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Şirketin işletme gelirleri 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 33,5 artarak 328,3 milyar yuana (yaklaşık 51,5 milyar ABD doları) yükseldi. Beijing merkezli akıllı telefon şirketi, geçen yıl düzeltilmiş net karının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 69,5 artışla 22 milyar yuana yükseldiğini bildirdi. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Xiaomi'nin geliri […]

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) — Şirketin işletme gelirleri 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 33,5 artarak 328,3 milyar yuana (yaklaşık 51,5 milyar ABD doları) yükseldi. Beijing merkezli akıllı telefon şirketi, geçen yıl düzeltilmiş net karının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 69,5 artışla 22 milyar yuana yükseldiğini bildirdi. Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Xiaomi'nin geliri 2021'in dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,4 artışla 85,6 milyar yuana, aynı dönemdeki düzeltilmiş net karı ise yüzde 39,6 artışla 4,5 milyar yuana yükseldi. Şirkete göre Xiaomi, geçen yıl akıllı telefon sevkiyatı açısından yüzde 14,1 pazar payıyla dünya çapında üçüncü sırada yer aldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, 27 Mart, Xiaomi, Pekin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Akıllı Telefon Üreticisi Xiaomi 2021'de Güçlü Gelir Artışı Kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akıllı Telefon Üreticisi Xiaomi 2021'de Güçlü Gelir Artışı Kaydetti - Son Dakika
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