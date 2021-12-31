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AKİŞ GYO'dan geleceğe 'Temiz Hava, Sağlıklı Hayat' sözü - Son Dakika

AKİŞ GYO'dan geleceğe 'Temiz Hava, Sağlıklı Hayat' sözü

31.12.2021 11:34
AKİŞ GYO'dan geleceğe 'Temiz Hava, Sağlıklı Hayat' sözü

AKİŞ GYO, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 'Temiz Hava, Sağlıklı Hayat' konusunda bir taahhütname yayınladı.

AKİŞ GYO, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 'Temiz Hava, Sağlıklı Hayat' konusunda bir taahhütname yayınladı.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki AKİŞ GYO, katılımcısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 'Sağlıklı ve Kaliteli Hayat (SKH 3)' ve 'İklim Eylemi (SKH 13)' maddeleri kapsamında gelecek için çalışmayı taahhüt etti. Şirket, bu kapsamda AKİŞ GYO A.Ş. ile doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları olan Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve Akasya Çocuk Dünyası A.Ş.'nin (KidZania İstanbul) faaliyette bulunduğu lokasyonlardaki Akasya AVM, Akbatı AVM, merkez ve yönetim ofisleri ve şantiyeler için temiz hava eylem planları oluşturdu.

NASA'nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı, özel "UV PHI Cell (photohydroionization)" teknolojisini Türkiye'de ilk kez kullanan Akasya ve Akbatı alışveriş merkezleri, Haziran 2020'den bu yana tüm misafirlerini yüzde 100 temiz garantisiyle ağırlıyor.

Daha sağlıklı bir yaşam için yüzde 100 temiz hava hedefi ile çalışmalarını sürdüren AKİŞ GYO, şirkete bağlı ve dolaylı ortakları, kiracıları, tedarikçileri ve ziyaretçileri nezdinde farkındalık oluşturma amacıyla yayınladığı taahhütte 9 madde yer aldı.

Yapılan açıklamada "Bu amaçlarla;

AKİŞ GYO varlıklarının hava kirleticilerin belirlenmesi, emisyonların azaltılması ve hava kalitesinin yönetilmesi konusunda temiz hava eylem planları oluşturmayı,

Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerimizin kendi mobil aplikasyonları üzerinden anlık hava kalitesini güncel olarak takip etmeyi sürdürürken, iç hava kalitesinin dış hava kalitesinden daha yüksek tutmayı,

Temiz hava kalitesinin gayrimenkul sektöründe ölçümlenmesi konusunda farkındalık oluşturmayı ve bu alanda sektöre bilgi paylaşımında bulunarak sektörel gelişime katkıda bulunmayı,

Yüzde 100 Temiz Hava ortak hedefimiz için iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi, kiracılarımızı ve ziyaretçilerimizi hava kalitesinin korunması konusunda bilgilendirmeyi, gerekli durumlarda uzman desteği ile yönlendirmeyi,

Temiz hava kalitesinin artırılması için sektörümüz, akademi, sivil toplum ve kamu ile iş birliği içinde hareket etmeyi ve açık bilgi platformları oluşturmayı, dünya standartlarındaki uygulamaların ülkemizdeki öncüsü olmayı,

Operasyonlarımızda hava kirleticilerin yarattığı riskler ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle emisyon oranını asgari seviyelere indirmek için yaptığımız çalışmaları her koşulda sürdürmeyi,

AVM'lerimize geliş gidişlerde toplu taşıma, bisiklet ve elektrikli araçlar kullanan kiracılarımızın personelleri ve ziyaretçilerimize kolaylaştırıcı koşullar sağlamayı,

Gençler ve öğrenciler başta olmak üzere toplum nezdinde bilgilendirme faaliyetleri ve farkındalık oluşturacak kampanyalar yapmayı, geleceğe karşı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

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Akkök Holding, Gayrimenkul, alışveriş, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AKİŞ GYO'dan geleceğe 'Temiz Hava, Sağlıklı Hayat' sözü - Son Dakika
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